День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 15:33

Хоккеист-подросток погиб в ДТП в Самарской области

В ДТП в Новокуйбышевске погиб 16-летний хоккеист

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестнадцатилетний хоккеист погиб в результате ДТП в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Помимо него, на месте скончался 15-летний пешеход.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что 19-летний водитель не учел дорожные знаки и метеоусловия, в результате чего наехал на детей, которые стояли на обочине. По факту гибели подростков возбудили уголовное дело, началась следственная проверка.

Ранее в Аскизском районе Хакасии произошло смертельное ДТП с участием троих несовершеннолетних, в результате которого погиб шестилетний мальчик. По предварительным данным, грузовик ГАЗ-63 с детьми в кузове на скорости вылетел с дороги.

До этого не имеющий водительских прав юноша устроил смертельное ДТП на трассе в Туве. Молодой человек выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с минивэном. Пассажиры легковушки с тяжелыми травмами были госпитализированы. Один из них умер в больнице.

Россия
хоккеисты
ДТП
аварии
подростки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена Диброва опровергла слухи об измене супругу
В мессенджер MAX внедрили защиту от мошенников
Турэксперт ответил на слухи о запрете пользоваться телефонами в Египте
В Ленобласти изменится стоимость земельных участков
Отоларинголог дал советы, как безопасно слушать музыку в наушниках
Европейская страна отвергла идею конфискации российских активов
Юрист рассказал, как ввезенный сувенир может привести к тюрьме
В Госдуме придумали, как поддержать школьников из малообеспеченных семей
Раскрыто, что можно посадить в саду сентябре
В Баку обозначили желаемую дату решения о роспуске Минской группы ОБСЕ
Больница в Салехарде сошла со свай вместе с врачами
Пик Победы в Киргизии унес жизни пяти альпинистов в августе
Хоккеист-подросток погиб в ДТП в Самарской области
Китай покажет способное ударить по США новейшее оружие
Назван единственный витамин для беременных с доказанным эффектом
Политолог раскрыл главный камень преткновения поляков и украинцев
Альпинист рассказал, что ждет человека на большой высоте
Аналитик оценил последствия возможного разрыва сделки РФ и Боливии по литию
Гребец Петров поблагодарил россиян за новую мотивацию после триумфа на ЧМ
Россиянка потеряла свыше полмиллиона рублей после «заработка» на лайках
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного
Общество

Готовим сами вкусный томатный сок: в сто раз лучше магазинного

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду
Общество

Цветет 60 лет без пересадки: сажайте осенью, и получите синее чудо в саду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.