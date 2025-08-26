Хоккеист-подросток погиб в ДТП в Самарской области В ДТП в Новокуйбышевске погиб 16-летний хоккеист

Шестнадцатилетний хоккеист погиб в результате ДТП в Новокуйбышевске в Самарской области, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Помимо него, на месте скончался 15-летний пешеход.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетние скончались на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что 19-летний водитель не учел дорожные знаки и метеоусловия, в результате чего наехал на детей, которые стояли на обочине. По факту гибели подростков возбудили уголовное дело, началась следственная проверка.

Ранее в Аскизском районе Хакасии произошло смертельное ДТП с участием троих несовершеннолетних, в результате которого погиб шестилетний мальчик. По предварительным данным, грузовик ГАЗ-63 с детьми в кузове на скорости вылетел с дороги.

До этого не имеющий водительских прав юноша устроил смертельное ДТП на трассе в Туве. Молодой человек выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с минивэном. Пассажиры легковушки с тяжелыми травмами были госпитализированы. Один из них умер в больнице.