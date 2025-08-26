Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Шестилетний мальчик погиб в страшном ДТП с грузовиком в Сибири

В Аскизском районе Хакасии произошло смертельное ДТП с участием троих несовершеннолетних, в результате которого погиб шестилетний мальчик, пишет «Радио 1» со ссылкой на Госавтоинспекцию республики. Согласно предварительным данным, грузовик ГАЗ-63 на скорости вылетел с дороги.

37-летний водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пассажир автомобиля, шестилетний мальчик, погиб на месте, — уточнили в ведомстве.

Всего в кузове автомобиля в момент аварии было трое детей. Еще двое несовершеннолетних 10 и 12 лет, получили травмы различной степени тяжести, в том числе черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. По факту смертельного ДТП начали проверку.

Ранее не имеющий водительских прав юноша устроил смертельное ДТП на трассе в Туве. Молодой человек выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся в минивэном. Пассажиры легковушки с тяжелыми травмами были госпитализированы. Один из них погиб в больнице.

