29 декабря 2025 в 15:04

Актриса Урсуляк раскрыла роль театра в жизни Алентовой

Актриса Урсуляк: театр для Алентовой был самым настоящим служением

Актриса Александра Урсуляк на церемонии прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина Актриса Александра Урсуляк на церемонии прощания с народной артисткой России Верой Алентовой в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Умершая звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова была человеком, абсолютно преданным служению сцене, заявила на церемонии прощания с ней в Театре Пушкина в Москве актриса Александра Урсуляк. Она отметила самоотверженное служению театру у Алентовой, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Она камертон и мы на нее равнялись, и будем равняться. Еще служение театру требует невероятных сил физических сил. Это такой труд который требует энергии, сил, здоровья и эта великая женщина выходила на сцену до последнего своего дня, — рассказала Урсуляк.

Урсуляк поделилась личными воспоминаниями о наставнице, отметив ее уникальную самоотверженность. В тяжелые периоды жизни Алентова всегда советовала коллегам искать спасение в работе, утверждая, что именно выход на сцену помогает пережить любые эмоциональные потрясения. Александра подчеркнула, что эта установка и невероятная энергия Веры Валентиновны останутся для труппы главным профессиональным ориентиром на годы вперед.

Ранее художественный руководитель театра Писарев зачитал телеграмму от президента России Владимира Путина на прощании с Алентовой. Глава государства назвал ее замечательной и талантливой актрисой театра имени Пушкина, которому она посвятила многие годы своего творческого пути, а также выразил соболезнования в связи с ее уходом.

