15 февраля 2026 в 05:06

Испанский педагог рассказал об отношении европейцев к России

Испанский педагог Андреас Хиль заявил о росте поддержки России в Европе

Флаг России Флаг России Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В странах Западной Европы растет число сторонников России среди самых разных слоев населения, заявил РИА Новости испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль, который получил убежище в РФ после преследований на родине. По его наблюдениям, граждане все активнее сопротивляются курсу местных элит.

Хиль ежедневно общается с европейцами, которых он называет «героями в тени». В эту неформальную сеть входят академические кадры, предприниматели, военные и представители профсоюзов. Они поддерживают Россию всеми возможными средствами, оставаясь в Европе, и формируют там оппозицию влиянию США.

Это менталитет сопротивления, союзный России, который с каждым днем постепенно растет в обществах европейских стран, — подчеркнул Хиль.

Ранее стало известно, что санкционный список ЕС попало Международное движение русофилов. По мнению Брюсселя, организация тесно связана с МИД России, а также несет ответственность за «распространение дестабилизирующих нарративов».

Позже в этот реестр попала украинская журналистка Диана Панченко. Ее обвинили в поддержке российских властей за документальный фильм «Из Киева на Донбасс», в котором жители Донбасса рассказали ей о преступлениях ВСУ против мирного населения.

