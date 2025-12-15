Новый год-2026
15 декабря 2025

Международное движение русофилов попало под санкции Евросоюза

Участник учредительного конгресса Международного движения русофилов Участник учредительного конгресса Международного движения русофилов Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Евросоюз внес в санкционные списки Международное движение русофилов, сообщается в заявлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале ЕС». По мнению Брюсселя, организация тесно связана с МИД России, а также несет ответственность за «распространение дестабилизирующих нарративов».

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас перед началом плановой министерской встречи стран — членов Союза заявила журналистам, что Европейский союз намерен расширить черный список в отношении России, включив в него 40 новых танкеров. Она отметила, что эти суда якобы участвуют в перевозках нефти.

Позднее выяснилось, что главы МИД стран Евросоюза одобрили ограничения против 14 физических лиц и юридических лиц в рамках санкций против России. Отмечалось, что часть ограничений связана с так называемым «теневым флотом» РФ.

Между тем посол России в Мексике Николай Софинский считает, что санкции Запада обернулись крупными убытками для стран ЕС. Дипломат отметил, что ограничительные меры также стали причиной замедления темпов глобального экономического роста.

