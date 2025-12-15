Европа собирается «атаковать» 40 танкеров России Каллас заявила, что ЕС внесет в черный список по России 40 новых танкеров

Европейский союз намерен расширить черный список в отношении России, включив в него 40 новых танкеров, заявила журналистам глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас перед началом плановой министерской встречи стран-членов союза. Она отметила, что эти суда якобы участвуют в перевозках нефти, пишет ТАСС.

Мы внесем в черный список 40 судов <...>, а также тех, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы, — сказала дипломат.

Ранее стало известно, что Европейский союз готовится ввести уже 20-й по счету пакет экономических ограничений против Российской Федерации. Предполагается, что новые рестрикции могут затронуть несколько важнейших отраслей российской экономики, включая атомную энергетику, нефтедобычу, сталелитейное производство и выпуск удобрений.

До этого доцент Финансового университета Иван Пятибратов заявил, что европейские потребители могут столкнуться с дополнительным ростом цен на энергоносители. Это станет следствием возможного решения ЕС о запрете морских перевозок нефти из России. По словам эксперта, подобный сценарий окажет серьезное давление на экономику стран Европы.