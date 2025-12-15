Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 14:20

Евросоюз ввел санкции против украинской журналистки за поддержку России

Евросоюз включил в санкционный список украинскую журналистку Диану Панченко

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Евросоюз ввел санкции в отношении украинской журналистки Дианы Панченко, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Ее обвинили в поддержке российских властей.

Панченко в 2023 году выпустила документальный фильм «Из Киева на Донбасс», в котором жители Донбасса рассказали ей о преступлениях ВСУ против мирного населения. После этого Служба безопасности Украины обвинила журналистку в «оправдании действий российских военных» (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). По версии спецслужбы, она «распространяла антиукраинские нарративы».

До 2021 года Панченко работала на телеканалах NewsOne, ZIK и «112 Украина». Эти медиаактивы принадлежали депутату Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку — соратнику Виктора Медведчука. Вещание каналов прекратили в феврале 2021 года, а Козаку и Медведчуку предъявили обвинения в госизмене и лишили депутатских мандатов.

В апреле 2022 года Панченко внесли в украинскую базу «Миротворец». Позже, 15 января 2023 года, ее включили в официальный украинский санкционный список.

В санкционный список ЕС также попало Международное движение русофилов. По мнению Брюсселя, организация тесно связана с МИД России, а также несет ответственность за «распространение дестабилизирующих нарративов».

Украина
Евросоюз
санкции
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный музей Франции закрылся из-за забастовки
В Госдуме раскрыли главную гарантию безопасности для Украины
«Мы в одном шаге»: Украина подошла к опасной черте в энергетике
В Германии предъявили обвинение депутату за наци-приветствие
В Госдуме предложили запретить музыку группы Pussy Riot в России
Как подобрать идеальный подарок по знаку Зодиака: гид для всех
Корнишоны на вашем столе: что это за огурчики и с чем их есть
Удары по ДНР довели командира ВСУ до тюремной камеры
Правительство Самарской области отправили в отставку
Умер нидерландский режиссер Паул де Нойер
В Госдуме подвели итоги конкурса «Культурная столица 2027 года»
«Важно помнить»: Володин обратился к россиянам в День памяти журналистов
В Пермском крае потерялась еще одна группа туристов
«Елки-12». Чем фильм похож на «Слово пацана» и «Москва слезам не верит»
Суд арестовал мужчину за приставание к блогеру в московском метро
Появилась новая версия пропажи туристов на Ослянке
Раскрыты самые необычные имена новорожденных москвичей в 2025 году
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 15 декабря, фото, видео
Влияние географии на себестоимость топлива: российская специфика
Москалькова раскрыла, какой алгоритм смогли наладить Россия и Украина
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.