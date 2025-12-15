Евросоюз ввел санкции против украинской журналистки за поддержку России Евросоюз включил в санкционный список украинскую журналистку Диану Панченко

Евросоюз ввел санкции в отношении украинской журналистки Дианы Панченко, следует из документа, опубликованного в официальном журнале ЕС. Ее обвинили в поддержке российских властей.

Панченко в 2023 году выпустила документальный фильм «Из Киева на Донбасс», в котором жители Донбасса рассказали ей о преступлениях ВСУ против мирного населения. После этого Служба безопасности Украины обвинила журналистку в «оправдании действий российских военных» (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины). По версии спецслужбы, она «распространяла антиукраинские нарративы».

До 2021 года Панченко работала на телеканалах NewsOne, ZIK и «112 Украина». Эти медиаактивы принадлежали депутату Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку — соратнику Виктора Медведчука. Вещание каналов прекратили в феврале 2021 года, а Козаку и Медведчуку предъявили обвинения в госизмене и лишили депутатских мандатов.

В апреле 2022 года Панченко внесли в украинскую базу «Миротворец». Позже, 15 января 2023 года, ее включили в официальный украинский санкционный список.

В санкционный список ЕС также попало Международное движение русофилов. По мнению Брюсселя, организация тесно связана с МИД России, а также несет ответственность за «распространение дестабилизирующих нарративов».