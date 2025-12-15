В ФРГ рассказали, кому нужна война между Россией и Германией

Война между Россией и Германией нужна только «радужным глобалистам» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в ландтаге Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тилльшнайдер. По его словам, таким образом старые европейские элиты пытаются обеспечить себе политическое выживание.

Старые партии, в которых доминируют глобалисты и сторонники «радужной идеологии», теряют свою власть. Вот они и пытаются выйти из этой ситуации, малюя картину военного противостояния с Россией, — сказал Тилльшнайдер.

По его словам, в реальности большинство из этих политиков воевать не готовы.

Зато они лживо обвиняют Москву в желании вторгнуться в Германию и Европу. Угроза войны позволяет им представлять себя как сильных людей и последнее средство спасения. Но они знают, что гоняются за призраками, созданными ими самими, — считает политик.

Ранее стало известно, что Германия разработала план на случай прямой конфронтации с Россией под названием OPLAN DEU, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке. По данным СМИ, по территории ФРГ она проходить не будет.