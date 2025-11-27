День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 08:31

«Спешат реализовать»: стало известно о плане ФРГ на случай конфликта с РФ

Wall Street Journal: в ФРГ разработали план переброски военных НАТО на восток

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press
Германия разработала план на случай прямой конфронтации с Россией под названием OPLAN DEU, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с документом. По его информации, по территории ФРГ она проходить не будет.

Десяток высокопоставленных немецких офицеров около двух с половиной лет назад собрались в треугольном военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией, теперь они спешат его реализовать, — отметил собеседник издания.

В плане подробно описывается, как немецкие, американские и другие солдаты НАТО будут переброшены на восток к линии фронта. На картах также обозначены порты, реки и дороги, по которым они будут передвигаться. При этом сама Германия в рамках плана станет именно плацдармом для переброски сил, уточнил источник.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что украинский конфликт может завершиться до конца 2025 года. Он отметил, что после консультаций в Женеве необходимо провести еще несколько переговоров, в том числе отдельное обсуждение урегулирования кризиса с ЕС и Североатлантическим альянсом.

Германия
Россия
НАТО
войска
