«Спешат реализовать»: стало известно о плане ФРГ на случай конфликта с РФ Wall Street Journal: в ФРГ разработали план переброски военных НАТО на восток

Германия разработала план на случай прямой конфронтации с Россией под названием OPLAN DEU, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с документом. По его информации, по территории ФРГ она проходить не будет.

Десяток высокопоставленных немецких офицеров около двух с половиной лет назад собрались в треугольном военном комплексе в Берлине, чтобы разработать секретный план войны с Россией, теперь они спешат его реализовать, — отметил собеседник издания.

В плане подробно описывается, как немецкие, американские и другие солдаты НАТО будут переброшены на восток к линии фронта. На картах также обозначены порты, реки и дороги, по которым они будут передвигаться. При этом сама Германия в рамках плана станет именно плацдармом для переброски сил, уточнил источник.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что украинский конфликт может завершиться до конца 2025 года. Он отметил, что после консультаций в Женеве необходимо провести еще несколько переговоров, в том числе отдельное обсуждение урегулирования кризиса с ЕС и Североатлантическим альянсом.