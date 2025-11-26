День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 10:56

В НАТО спрогнозировали сроки окончания украинского конфликта

Рютте: украинский конфликт может завершиться до конца 2025 года

Марк Рютте Марк Рютте Фото: IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press
Украинский конфликт может завершиться до конца 2025 года, заявил газете El País генсек НАТО Марк Рютте. Он отметил, что после консультаций в Женеве необходимо провести еще несколько переговоров, в том числе отдельное обсуждение урегулирования кризиса с ЕС и Североатлантическим альянсом.

Всегда сложно предсказать, но я искренне надеюсь, что конфликт скоро завершится, — сказал Рютте.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ближайшие дни будут решающими для Украины в вопросе завершения кризиса. Он добавил, что обсудил текущее положении дел с украинским президентом Владимиром Зеленским и Марком Рютте.

До этого бразильский журналист-международник, евразийский геополитический аналитик Пепе Эскобар выразил мнение, что конфликта на Украине не закончится в текущем году из-за безумия европейских лидеров, которые держат крайне русофобский курс. Он считает, что в первую очередь речь идет о главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, Марке Рютте, политиках Великобритании, Германии и Франции.

НАТО
Марк Рютте
Украина
конфликты
генсеки
