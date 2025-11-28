В Кремле оценили идею выдвинуть Гросси на пост генсека ООН Песков: РФ будет подходить комплексно к выдвижению Гросси на пост генсека ООН

Москва будет подходить комплексно к выдвижению генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на пост генсека ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, в Москве хорошо знают Гросси и ценят сотрудничество с МАГАТЭ.

Мы очень высоко ценим взаимодействие с МАГАТЭ. Это конструктивный опыт. Опыт сотрудничества в очень непростых условиях в контексте Украины. Вы знаете, что диалог постоянный. Лихачев и Гросси постоянно общаются и обмениваются информацией, в том числе и по проблематике Запорожской АЭС. Гросси мы хорошо знаем. К ситуации будем подходить комплексно, — сообщил он.

Ранее Аргентина официально выдвинула кандидатуру Гросси на пост следующего генерального секретаря ООН. В МИД республики отметили его блестящий профессиональный путь, который насчитывает более 40 лет на дипломатической службе.

Позже на Конгрессе молодых ученых генеральный директор Росатома Алексей Лихачев высказался за выдвижение Гросси на пост генерального секретаря ООН. Он объяснил, что МАГАТЭ — единственная организация, которая сохраняет свою нейтральность и не превращается в инструмент политических игр. Лихачев подчеркнул, что Гросси заслуживает рассматриваться как достойный кандидат на эту важную должность.