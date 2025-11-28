День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 11:40

В Кремле оценили идею выдвинуть Гросси на пост генсека ООН

Песков: РФ будет подходить комплексно к выдвижению Гросси на пост генсека ООН

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Москва будет подходить комплексно к выдвижению генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на пост генсека ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, в Москве хорошо знают Гросси и ценят сотрудничество с МАГАТЭ.

Мы очень высоко ценим взаимодействие с МАГАТЭ. Это конструктивный опыт. Опыт сотрудничества в очень непростых условиях в контексте Украины. Вы знаете, что диалог постоянный. Лихачев и Гросси постоянно общаются и обмениваются информацией, в том числе и по проблематике Запорожской АЭС. Гросси мы хорошо знаем. К ситуации будем подходить комплексно, — сообщил он.

Ранее Аргентина официально выдвинула кандидатуру Гросси на пост следующего генерального секретаря ООН. В МИД республики отметили его блестящий профессиональный путь, который насчитывает более 40 лет на дипломатической службе.

Позже на Конгрессе молодых ученых генеральный директор Росатома Алексей Лихачев высказался за выдвижение Гросси на пост генерального секретаря ООН. Он объяснил, что МАГАТЭ — единственная организация, которая сохраняет свою нейтральность и не превращается в инструмент политических игр. Лихачев подчеркнул, что Гросси заслуживает рассматриваться как достойный кандидат на эту важную должность.

Россия
Дмитрий Песков
генсеки
ООН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московской клинике нашли труп пациентки
Несколько рабочих российского завода пострадали в результате ЧП
ТИЭФ примет заявки от участников до 1 декабря
В Минюсте Армении озвучили сроки подготовки новой конституции страны
Суд огласил приговоры мошенникам по делу о квартире Ларисы Долиной
Захарова рассказала, как осадила представителя недружественной страны
Пономарев дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ мальчика из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.