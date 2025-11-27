День матери
27 ноября 2025 в 16:12

В Росатоме отреагировали на выдвижение Гросси на пост генсека ООН

Лихачев: есть смысл в выдвижении Гросси на пост генсека ООН

Рафаэль Гросси Рафаэль Гросси Фото: Albert Otti/Global Look Press
Есть смысл в выдвижении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на пост генсека ООН, заявил на Конгрессе молодых ученых генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Он пояснил, что Международное агентство по атомной энергии — единственная организация, которая не перешла в исключительно политическую повестку. Глава Росатома отметил, что Гросси является достойным кандидатом на упомянутую должность.

Аргентина официально выдвинула Рафаэля Гросси кандидатом в Генеральный секретариат Организации Объединенных Наций. В этом есть свой смысл, — сказал Лихачев.

Ранее Аргентина официально выдвинула кандидатуру Гросси на пост следующего генерального секретаря ООН. В МИД республики отметили его блестящий профессиональный путь, который насчитывает более 40 лет на дипломатической службе.

До этого стало известно, что ООН официально запустила процедуру поиска кандидатов на пост нового генсека. Государствам-членам организации направлено предложение предложить свои варианты. При этом рекомендуется «тщательно рассмотреть возможность выдвижения женщин-кандидатов» и подчеркивается «важность регионального разнообразия при выборе».

