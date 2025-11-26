ООН начала поиск кандидатов на пост следующего генсека

ООН официально запустила процедуру поиска кандидатов на пост следующего генерального секретаря, сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя Генассамблеи организации Анналену Бербок. Государствам-членам направлено предложение представить своих кандидатов.
Наш выбор станет мощным сигналом о том, кто мы такие — ООН — и действительно ли мы служим всем людям мира, — заявила Бербок.
В письме, подписанном председателями Генассамблеи и Совета Безопасности ООН, государства призывают выдвинуть кандидатов, которые могли бы сменить Антониу Гутерриша после завершения его второго срока в 2026 году. Авторы документа рекомендуют «тщательно рассмотреть возможность выдвижения женщин-кандидатов» и подчеркивают «важность регионального разнообразия при выборе», без уточнений предпочтительного региона. Среди потенциальных претендентов называют директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, бывшего президента Чили Мишель Бачелет и экс-вице-президента Коста-Рики Ребеку Гринспан.
Ранее сообщалось, что в G20 поддержали реформирование Совбеза ООН. «Группа двадцати» предлагает включить в состав страны Африки, АТР и Латинской Америки.