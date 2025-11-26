ООН начала поиск кандидатов на пост следующего генсека ГА и Совбез ООН предложили странам выдвинуть претендентов на пост генсека

ООН официально запустила процедуру поиска кандидатов на пост следующего генерального секретаря, сообщает Bloomberg со ссылкой на председателя Генассамблеи организации Анналену Бербок. Государствам-членам направлено предложение представить своих кандидатов.

Наш выбор станет мощным сигналом о том, кто мы такие — ООН — и действительно ли мы служим всем людям мира, — заявила Бербок.

В письме, подписанном председателями Генассамблеи и Совета Безопасности ООН, государства призывают выдвинуть кандидатов, которые могли бы сменить Антониу Гутерриша после завершения его второго срока в 2026 году. Авторы документа рекомендуют «тщательно рассмотреть возможность выдвижения женщин-кандидатов» и подчеркивают «важность регионального разнообразия при выборе», без уточнений предпочтительного региона. Среди потенциальных претендентов называют директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, бывшего президента Чили Мишель Бачелет и экс-вице-президента Коста-Рики Ребеку Гринспан.

Ранее сообщалось, что в G20 поддержали реформирование Совбеза ООН. «Группа двадцати» предлагает включить в состав страны Африки, АТР и Латинской Америки.