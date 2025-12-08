ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 14:55

Бербок ответила, возможны ли территориальные уступки со стороны Украины

Бербок отвергла территориальные уступки Украины ради заключения мира

Анналена Бербок Анналена Бербок Фото: Shutterstock/FOTODOM
Территориальные уступки со стороны Украины ради заключения мирного соглашения недопустимы, заявила бывший министр иностранных дел Германии председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок. По ее словам, которые приводит телеканал n-tv, подобные конфликты необходимо осуждать, а не поощрять. Бербок убеждена, что в противном случае мир ждут новые войны.

Бывший министр добавила, что нельзя соглашаться на «нарушение важнейшего правила Организации Объединенных Наций» одним из членов Совбеза ООН. Это было бы равносильно вседозволенности, считает Бербок.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова назвала продвижение Бербок на высокий пост в ООН кощунством по отношению к памяти погибших от нацизма. Она указала на то, что немецкий политик гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.

При этом директор Института Лейбница по исследованию мира и конфликтов Николь Дайтельхофф убеждена, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет иного выбора, кроме как принять территориальные уступки в качестве основы для переговоров. По ее словам, политик «загнан в угол» и должен начать диалог немедленно.

