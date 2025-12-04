«Гордится дедом»: в МИД жестко высказались об ООН и внучке нациста Бербок Захарова назвала кощунством продвижение внучки нациста Бербок в ООН

Продвижение Анналены Бербок на высокий пост в ООН является кощунством по отношению к памяти погибших от нацизма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на конференции «Великая Отечественная война в коллективной памяти народов Содружества». Она указала на то, что немецкий политик гордится своим дедом, который воевал на стороне Третьего рейха, передает РИА Новости.

Откровенным надругательством над памятью жертв нацистов было продвижение внучки, гордящейся своим дедом, Анналены Бербок на пост председателя Генассамблеи ООН в год 80-летия Победы. <…> Она же сказала, что гордится своим дедом, который сражался в Кенигсберге. С кем он сражался? На чьей стороне? На стороне Третьего рейха, — высказалась дипломат.

Ранее Бербок сообщила, что в ООН начался официальный процесс отбора претендентов на должность нового генерального секретаря. По ее словам, всем странам-участницам разослано обращение с просьбой выдвинуть своих кандидатов.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш констатировал, что за время его почти 10-летней работы мировому сообществу не удалось прийти к единому мнению о преобразовании международных структур. По его словам, нынешние институты не успевают адаптироваться к новым глобальным условиям.