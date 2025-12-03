Гутерриш подвел итоги 10 лет работы в ООН и огорчился

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что за почти десятилетие на своем посту он не добился согласия в мире по вопросу реформ международных институтов. По его словам, существующая система не успевает адаптироваться к новым мировым реалиям, передает Reuters.

Сложно сказать, так как есть много вещей, которые я бы хотел сделать и не могу. Мое главное разочарование состоит в отсутствии глобального консенсуса по реформам, в которых нуждается международная система, — отметил Гутерриш.

Генсек подчеркнул, что мировые проблемы эффективнее всего решать через международные механизмы. При этом он указал, что ключевые опоры этой системы — Совет Безопасности ООН, Бреттон-Вудские институты и другие структуры — нуждаются в обновлении.

По словам Гутерриша, в вопросе реформ не хватает политической воли государств, прежде всего наиболее влиятельных. Он выразил надежду, что такие страны осознают: адаптация многосторонних институтов отвечает их собственным интересам, поскольку современный мир «радикально отличается от 1945 года».

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у западных стран есть ограниченное время, чтобы доказать свою способность к равноправному сотрудничеству. От этого зависит, удастся ли сохранить основы многостороннего мира, который становится многополярным, объяснил он.