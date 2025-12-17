«Не взорвать бы»: Пушков о коварстве проведения реформы ООН

В XXI веке назрела необходимость реформы ООН, но она должна проводиться мудро и аккуратно, заявил на пресс-конференции председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, несмотря на большое число скептиков, организация по сей день способна принимать важные решения на глобальном уровне.

Все согласны, что нужна реформа ООН. Я никого не знаю, кто бы ответил, что она не нужна. Другое дело, что все не понимают, как ее провести. Организация имеет определенную логику, если мы начнем растворять эту логику, то к чему мы придем? В частности, предлагают расширить число членов с правом вето, включить туда представителей Африки, Латинской Америки, азиатского континента, помимо Китая. <…> Но кого из Африки? Нигерия скажет «нас», потому что мы самые крупные, а Южная Африка скажет «нас», потому что самые индустриальные. <…> Реформируя ООН, не взорвать бы то, что уже существует, — рассказал Пушков.

Спикер назвал ООН единственной реально функционирующей структурой, которая имеет авторитет. Миру нужно беречь организацию, добавил он.

Вероятно, реформы произойдут. Но они должны произойти таким образом, чтобы организация сохранила этот характер органа, способного принимать решения. <…> Их оценки являются частью мирового политического пейзажа. <…> Я не представляю, что сейчас может заменить ООН, — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ООН единственным механизмом, который обеспечивает баланс интересов в мире. Он отметил, что организация достойно выполняет возложенные на нее задачи. Глава государства подчеркнул, что ООН удается находить решения сложных проблем с учетом мнений всех сторон.