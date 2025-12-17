Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 16:05

«Не взорвать бы»: Пушков о коварстве проведения реформы ООН

Пушков заявил, что реформа ООН не должна разрушить действующую систему

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В XXI веке назрела необходимость реформы ООН, но она должна проводиться мудро и аккуратно, заявил на пресс-конференции председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, несмотря на большое число скептиков, организация по сей день способна принимать важные решения на глобальном уровне.

Все согласны, что нужна реформа ООН. Я никого не знаю, кто бы ответил, что она не нужна. Другое дело, что все не понимают, как ее провести. Организация имеет определенную логику, если мы начнем растворять эту логику, то к чему мы придем? В частности, предлагают расширить число членов с правом вето, включить туда представителей Африки, Латинской Америки, азиатского континента, помимо Китая. <…> Но кого из Африки? Нигерия скажет «нас», потому что мы самые крупные, а Южная Африка скажет «нас», потому что самые индустриальные. <…> Реформируя ООН, не взорвать бы то, что уже существует, — рассказал Пушков.

Спикер назвал ООН единственной реально функционирующей структурой, которая имеет авторитет. Миру нужно беречь организацию, добавил он.

Вероятно, реформы произойдут. Но они должны произойти таким образом, чтобы организация сохранила этот характер органа, способного принимать решения. <…> Их оценки являются частью мирового политического пейзажа. <…> Я не представляю, что сейчас может заменить ООН, — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал ООН единственным механизмом, который обеспечивает баланс интересов в мире. Он отметил, что организация достойно выполняет возложенные на нее задачи. Глава государства подчеркнул, что ООН удается находить решения сложных проблем с учетом мнений всех сторон.
видео
ООН
Алексей Пушков
реформы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия выразила готовность помочь Ирану в решении вопроса ядерного досье
Психоаналитик поделилась способом обрести новогоднее настроение
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Путин сравнил политику Трампа и Байдена
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.