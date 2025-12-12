Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 08:49

Путин назвал механизм, обеспечивающий баланс интересов в мире

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин назвал ООН единственным механизмом, который обеспечивает баланс интересов в мире. Во время Международного форума мира и доверия в Ашхабаде он отметил, что организация достойно выполняет возложенные на нее задачи. Глава государства подчеркнул, что ООН удается находить решения сложных проблем с учетом мнений всех сторон.

[ООН] на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов, — сказал Путин.

Ранее президент РФ возложил цветы к Монументу нейтралитета Туркмении. Визит российского лидера проходит в знаменательный для республики день — 12 декабря она отмечает 30-летие провозглашения своего статуса постоянного нейтралитета.

До этого стало известно, что Международный суд ООН официально принял к производству встречные иски России против Украины, которые касаются ситуации в Донбассе. Для Киева установили срок в один год для предоставления ответа. Решение было принято большинством голосов судей — 11 против четырех.

Россия
Владимир Путин
ООН
Туркмения
форумы
