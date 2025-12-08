ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 20:44

Суд ООН дал Украине год для ответа на иск России по Донбассу

Международный суд ООН включил в рассмотрение встречные иски РФ против Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международный суд ООН официально принял к производству встречные иски России против Украины, которые касаются ситуации в Донбассе, говорится в решении инстанции. Для Киева установили срок в один год для предоставления ответа. Решение было принято большинством голосов судей — 11 против четырех.

Суд разрешил Украине представить возражение, а Российской Федерации — ответ на возражение. Суд установил 7 декабря 2026 года и 7 декабря 2027 года в качестве соответствующих сроков для представления этих письменных состязательных бумаг, — говорится в документе.

Ранее Международный суд ООН выразил готовность рассмотреть широкий спектр преступлений, совершенных киевскими властями и их сторонниками. В ведомстве отметили, что суд поддержал Россию и постановил рассмотреть встречные обвинения против Украины по Конвенции о геноциде 1948 года.

До этого в Следственном комитете России сообщили, что за 11 лет действий Киева погибли 7147 мирных жителей. СК возбудил 8759 дел, 890 из которых завершены. Обвиняемыми стали 1205 украинских военных, 1053 из них осуждены, 64 — пожизненно.

