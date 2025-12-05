ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 10:18

Названо количество погибших людей за 11 лет из-за преступлений Киева

СК: из-за преступлений киевского режима погибли 7147 мирных жителей за 11 лет

Здание Верховной рады Украины Здание Верховной рады Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
За 11 лет в результате преступлений Киева погибли 7147 мирных жителей, сообщили в СК России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Мариуполе, где ему доложили обстановку. Встреча посвящалась расследованию преступлений, совершенных ВСУ в отношении мирного населения и российских военных.

За 11 лет преступных действий киевского режима СКР возбуждено 8759 уголовных дел. В рамках этих уголовных дел установлено, что в результате агрессии ВСУ 7147 мирных жителей погибли, 20 897 граждан ранены, — говорится в сообщении СК.

Доклад зачитал первый зампредседателя СК России Эдуард Кабурнеев. Из числа всех возбужденных уголовных дел завершилось расследование 890 дел по обвинению 1205 украинских солдат. Приговоры были вынесены 1053 военным, 64 из которых получили пожизненные сроки.

Ранее стало известно, что бойцы ВСУ представляют опасность для соотечественников после возвращения из зоны боевых действий. Солдаты все чаще устраивают расправы над мирными украинцами, а поводом может стать даже бытовой конфликт.

СК РФ
ВСУ
Александр Бастрыкин
мирные жители
