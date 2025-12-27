Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 19:42

На Украине прихожане протестуют из-за мобилизации священника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верующие канонической Украинской православной церкви протестуют из-за мобилизации священника Василия Драгуна в Ужгороде, сообщил Союз православных журналистов. Прихожане пришли к зданию ТЦК и потребовали объяснений.

В Ужгороде верующие УПЦ протестуют возле ТЦК из-за мобилизации священника. Православные христиане вышли на защиту своего священника с требованием официальных разъяснений от ТЦК, — говорится в сообщении.

Ранее сегодня, 27 декабря, сотрудники ТЦК в Ужгороде похитили священника канонической Украинской православной церкви Василия Драгуна прямо из больницы. Как уточняется, тот проходил лечение.

До этого пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждает, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.

