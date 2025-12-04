Мирные украинцы оказались под угрозой из-за вернувшихся с фронта бойцов MK.RU: вернувшиеся с фронта бойцы ВСУ представляют угрозу для мирных жителей

Бойцы ВСУ, которые вернулись с фронта, представляют собой угрозу для мирных жителей, пишет MK.RU. По данным источника, наблюдается все больше случаев, когда солдаты устраивают расправы над гражданскими. Речь идет и о бытовых конфликтах.

За последнюю неделю произошло несколько инцидентов. Так, в Сумах военнослужащий 71-й егерской бригады, прибывший в десятидневный отпуск, напился и устроил дома дебош. Украинец бил бутылки, кричал и ломился в двери соседей. Одна из жительниц дома вышла из квартиры вынести мусор, а мужчина увидел приоткрытую дверь. Внутри находилась 13-летняя девочка, которую военный подтащил к кухонному окну и сбросил с седьмого этажа. Ребенок разбился насмерть.

В Одессе дезертир прибыл домой, чтобы собрать вещи и сбежать, но поссорился с женой. В результате боец ВСУ бросил в квартиру две осколочные гранаты и потерял ногу. Жена лишилась пальцев и получила серьезные повреждения лица.

Ранее взятый в плен украинский военнослужащий Николай Бабчук сообщил о систематическом мародерстве со стороны солдат ВСУ в отношении мирного населения. Боец отметил, что товарищи незаконно изымали бытовую технику, инструменты и алкоголь.