02 декабря 2025 в 10:18

«По хатам лазили»: пленный украинский боец рассказал о мародерстве в ВСУ

Военнослужащий ВСУ Бабчук обвинил сослуживцев в мародерстве

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Украинский военнослужащий Николай Бабчук, взятый в плен, заявил о систематическом мародерстве со стороны солдат ВСУ в отношении мирного населения, сообщает Минобороны РФ. По его словам, бойцы украинской армии незаконно изымали бытовую технику, инструменты и алкоголь, повсюду нося награбленное с собой без видимой причины.

У нас было <…> мародерство, ребята мародерили, по гаражам ходили, была техника, телеки были, кондюхи были, было бухло, были какие-то ключи. Разные было, что могли брать с собой, пилы, бензо-, триммеры, все они брали, зачем оно? Но они все брали с собой, тащили, по хатам лазили, искали, — рассказал пленный боец.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео задержания двух украинских военнослужащих, занимавшихся мародерством в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Согласно информации ведомства, военные переоделись в похищенную гражданскую одежду и скрывались в одном из многоэтажных зданий микрорайона Лазурный.

Кроме того, стало известно, что в период вторжения украинских военных на территорию Курской области жительница Суджи Елена подверглась пыткам из-за автомобиля. Как вспоминает женщина, ее начали пытать с целью получения ключей от транспортного средства мужа.

