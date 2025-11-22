Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 09:26

«Все, что можно было»: беженка о бесчинствах военных под Красным Лиманом

Жительница ДНР Мацюра рассказала о разграблении Яцковки бойцами ВСУ

Разрушенное здание в зоне боевых действий Разрушенное здание в зоне боевых действий Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Военные ВСУ грабили жителей села Яцковка Краснолиманского района ДНР, рассказала беженка Светлана Мацюра в комментарии РИА Новости. По ее словам, военнослужащие вывозили мебель и технику из домов местных жителей.

Грабили. Машины вывозили. Жаловались жители, что грабили. Вывозили все, что можно было, — отметила Мацюра.

Беженка также добавила, что для перевозки имущества бойцы ВСУ использовали легковые автомобили, грузовики и военную технику. Военные интересовались пустыми домами и занимали их, уточнила она.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что два человека погибли в Сызрани при атаке беспилотника в ночь на 22 ноября. Он добавил, что еще двое пострадали и получают необходимую медицинскую помощь.

В Минобороны между тем сообщили, что всего за ночь ПВО сбила 69 украинских беспилотников, атаковавших девять регионов России. ВСУ совершили налеты на Ростовскую область, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Курскую, Воронежскую, Белгородскую и Брянскую. Также БПЛА уничтожили в Крыму.

