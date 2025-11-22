Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 09:02

Названо число погибших при атаке БПЛА на Сызрань

Федорищев сообщил о гибели двух человек при атаке БПЛА на Сызрань

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Два человека погибли в Сызрани в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ. Он добавил, что еще двое пострадали и получают необходимую медицинскую помощь.

Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. <…> С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека, — отметил глава региона.

Федорищев подчеркнул, что ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса. По его словам, специалисты занимаются ликвидацией последствий и проводят обследование территории.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 22 ноября над Саратовом и Энгельсом произошла серия взрывов. По данным канала, системы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В Минобороны сообщили, что всего в ночь на 22 ноября ПВО сбила 69 украинских беспилотников, атаковавших девять регионов России. ВСУ совершили налеты на Ростовскую область, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Курскую, Воронежскую, Белгородскую и Брянскую. Также БПЛА уничтожили в Крыму.

Самарская область
атаки
БПЛА
беспилотники
смерти
пострадавшие
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России создадут систему, предупреждающую о мошенниках во время разговора
В Совфеде после слов Вэнса увидели признание фиаско США по Украине
Солдаты ВСУ поплатились за отсутствие маскировки
Беженка вспомнила чудовищные бесчинства военных под Красным Лиманом
«Если не решится»: Зеленскому предрекли «начало конца»
Венгрия раскрыла свое отношение к украинскому мирному плану Трампа
В самом сердце Европы подросток перерезал горло туристу
ВСУ ударили по подстанции и лишили света тысячи курян
Курица по-грузински в духовке: ароматное и пряное мясо в маринаде
Названо число погибших при атаке БПЛА на Сызрань
«Черная пятница — 2025»: полный список уловок и манипуляций маркетплейсов
Как скрыть друзей во ВКонтакте? Прячем от любопытных глаз личную информацию
«Величайшие враги»: союзников Украины обвинили в притворстве
Россиянам ответили, ждать ли возобновления авиасообщения с Японией
Любимец Московского зоопарка вступил в финальную стадию зажировки
«Не погода, а чудо»: Вильфанд назвал регионы, куда придет июньское тепло
«Максимально раздроблен»: на Западе признали уязвимость перед Россией
В Госдуме напомнили, сколько россияне будут отдыхать в январе
В США не смогли зажечь рождественскую ель из-за внезапной стрельбы
Российского хоккеиста признали второй звездой победного матча НХЛ
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.