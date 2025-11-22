Названо число погибших при атаке БПЛА на Сызрань Федорищев сообщил о гибели двух человек при атаке БПЛА на Сызрань

Два человека погибли в Сызрани в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ. Он добавил, что еще двое пострадали и получают необходимую медицинскую помощь.

Совершена вражеская атака БПЛА на промышленные предприятия Самарской области. <…> С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека, — отметил глава региона.

Федорищев подчеркнул, что ВСУ атаковали объекты топливно-энергетического комплекса. По его словам, специалисты занимаются ликвидацией последствий и проводят обследование территории.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в ночь на 22 ноября над Саратовом и Энгельсом произошла серия взрывов. По данным канала, системы ПВО отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В Минобороны сообщили, что всего в ночь на 22 ноября ПВО сбила 69 украинских беспилотников, атаковавших девять регионов России. ВСУ совершили налеты на Ростовскую область, Самарскую, Саратовскую, Волгоградскую, Курскую, Воронежскую, Белгородскую и Брянскую. Также БПЛА уничтожили в Крыму.