29 ноября 2025 в 11:18

Россиянка сообщила о жестоких пытках ВСУ за отказ отдать автомобиль

ВСУ пытали жительницу Суджи за отказ отдать ключи от машины

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Во время нахождения ВСУ в Курской области жительница Суджи Елена подверглась пыткам из-за автомобиля, сообщает РИА Новости. Она заявила, что все произошло ранним утром: украинские военные подъехали на четырех БТР и устроили дымовую завесу под окнами.

Они заставляли людей выходить, а затем открыли огонь по домам тех, кто не реагировал. По воспоминаниям Елены, на следующий день военные начали ее пытать, пытаясь добиться ключей от автомобиля супруга.

Я им объясняю, что муж выехал, повез внуков провожать, муж не вернулся, у меня ключей нет. Они начали над головой прямо стрелять. Окна повылетали все. Потом они включили газовую горелку, вот эти баллончики. Руки обожгли, — сообщила женщина.

По ее словам, на следующий день прибыла другая группа военных из восьми человек. Им удалось забрать машину себе, подытожила собеседница.

Ранее житель Курахово, который пережил плен во время оккупации, сообщил о жестокости украинских военных в одной из пыточных в Волновахе. Он стал свидетелем того, как другого человека с открытыми переломами обеих ног намеренно лишали медицинской помощи.

