Опекун предложила детям «игру» с ледяной водой и альпинистским шнуром В Москве опекун купала детей в ледяной воде и била альпинистским шнуром

Москвичка подвергала жестоким пыткам ледяной водой и альпинистским шнуром взятых под опеку мальчиков в возрасте 10 и 11 лет, сообщает столичная прокуратура. В пресс-службе подтвердили возбуждение уголовных дел по двум статьям.

О семейном насилии стало известно после того, как во время школьного медосмотра у одного из детей нашли множественные кровоподтеки. Опекун заявила, что прибегала к физическим наказаниям в целях воспитания.

Мальчики 10 и 11 лет рассказали прокурору, что их опекун с сожителем предложили им «игру», суть которой заключалась в том, что им предстояло вытерпеть боль от ударов альпинистским шнуром. Также женщина помещала их в ледяную воду, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что у отца, который пытал малолетних сына и дочь в кубанской станице Отрадной, ранее уже отнимали детей. Спустя несколько месяцев их снова вернули отцу, но мужчина так и не пересмотрел свой подход к воспитанию детей. Он бил их электрошокером, ставил на горох и применял другие способы насилия. В очередной раз сигнал о побоях в контролирующие органы поступил из школы.