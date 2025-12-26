Где в Москве спастись от мороза на Новый год — простые советы экспертов

Новогодние каникулы в 2026 году станут самыми длинными за всю историю в России. Согласно опросу Superjob, почти каждый восьмой россиянин (12%) в период праздников хотел бы проводить больше времени на свежем воздухе. NEWS.ru разобрался, как это сделать, чтобы не заболеть, где в Москве можно согреться.

Где согреться зимой в парках и центре Москвы

Гуляя по одному из парков столицы в мороз, можно согреться у костра или выпить чаю. В рамках фестиваля «Зима в Москве» в столичных парках были организованы костровые зоны. Можно погреться после променада в парках «Фили», «Ходынское поле», «Сокольники», зоне отдыха «Покровский берег» и в парке Горького.

Костры горят для всех желающих ежедневно с 12:00 до 20:00 в «Покровском береге» и «Филях», на час дольше — в «Сокольниках», на два часа дольше — в «Ходынском поле». Администраторы площадок поддерживают огонь и следят за безопасностью.

На площадке фестиваля «Усадьбы Москвы» в музее-заповеднике «Коломенское» работает чайная станция «Московское чаепитие». «На украшенных санях кипит самовар, ароматный чай разливает актер-самоварщик, приглашая прохожих присоединиться к чаепитию», — заявили организаторы.

Если прогулка проходит по центру города, можно зайти погреться в торговый центр, музей, крытый павильон, а после катания на катке — в раздевалку.

На Болотной площади рядом с катком работает крытый павильон «Фабрика подарков». После катания на ГУМ-катке можно зайти в магазин.

Какие правила стоит соблюдать на прогулке в новогодние каникулы, чтобы не заболеть

Стоит соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть после прогулки по Москве в новогодние каникулы, сказала в беседе с NEWS.ru врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, необходимо одеться по погоде.

«Во-первых, нужно одеваться с несколькими слоями, чтобы было легко поддеть что-то потеплее или снять лишний слой. Важно не переохлаждаться, не потеть и не перегреваться. Во-вторых, стоит взять с собой запасные варежки, носки и шапку, чтобы не мерзнуть и переодеться в сухое, если что-то вдруг промокло и испачкалось в снегу,», — сказала специалист.

По ее словам, обувь не должна быть тесной, нужна небольшая прослойка воздуха между ней и ступней. Оптимальным вариантом для зимней прогулки являются тонкие шерстяные носки, которые обеспечат прослойку воздуха. Кроме того, можно брать с собой в термосе все согревающие напитки, кроме алкогольных.

«На улице в холодное время согреваться алкоголем очень опасно, так как есть угроза сильного переохлаждения. Спиртное расширяет сосуды и увеличивает отдачу тепла», — сказала Чернышова.

По ее словам, если вы разгорячены после катка, лучше сразу не выходить на улицу. Необходимо сменить взмокшую одежду и посидеть в помещении, где тепло.

Как не подхватить инфекцию во время прогулок по Москве

В Москве существует опасность заражения гриппом и ОРВИ, поэтому лучше прогуляться в парке или на улице, чем посещать помещения с большим скоплением людей, сказала Чернышова. Она порекомендовала отказаться от поездок на общественном транспорте. Если этого нельзя избежать, нужно придерживаться ряда рекомендаций, отметила врач.

«Нужно носить маску и менять ее каждые два часа. Вирус прекрасно проходит через мокрую маску. Кроме того, следует мыть руки — чем чаще, тем лучше. Если вы за что-то брались в транспорте, за дверные ручки и клавиши банкомата, после всех этих прикосновений желательно мыть руки с мылом или воспользоваться антисептическим гелем для рук. Нужно выработать привычку не трогать глаза, нос и рот руками», — отметила специалист.

