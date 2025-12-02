Костры рябин и ушиб мозга: нижегородца избили на концерте Шуфутинского

В Нижнем Новгороде концерт Михаила Шуфутинского закончился для одного из зрителей побоями, во время которых он трижды потерял сознание. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

«Били прицельно в лоб»

В Нижнем Новгороде продолжается разбирательство в конфликте между местным жителем Александром Зуевым и сотрудниками частного охранного предприятия. Две недели назад он с друзьями отправился на концерт эстрадного певца Михаила Шуфутинского.

В зале «MTC Live Холл» мужчина на время отлучился в туалет и не смог сразу вернуться в зрительный зал, так как заблудился среди входов. В итоге сотрудники ЧОПа, по словам Зуева, схватили его и начали заламывать руки.

«Они порвали на мне кофту, поднимали за ремень и порвали штаны. Руки завели за спину все-таки, очень сильно скрепили наручниками. Меня завели в комнату, там пол красного цвета, помню. Двое меня держали, а один бил прицельным ударом в голову. Четко в лоб. Потом поменялись, и ударил так же второй», — рассказывает зритель в интервью программе «Кстати...».

Когда мужчина требовал объяснить, что с ним делают сотрудники ЧОПа, те лишь отвечали ему матерными выражениями.

«Повалили в пол лбом. Я попросил расслабить руки, потому что уже не чувствовал их. На что мне еще сильнее стянули их», — рассказывает Александр.

Когда мужчина начал кричать и просить о помощи, сотрудники, по его словам, схватили его за цепочку на шее и начали душить. В какой-то момент один из обидчиков распылил Александру в лицо перцовый баллончик со словами «Заткнись, сука».

Потерял сознание в полиции

Адвокат пострадавшего Андрей Дидио утверждает, что охранники не предъявляли Александру каких-либо претензий, а сразу начали агрессировать на него. Мужчина рассказывает, что трижды терял сознание, пока его били. Насилие прекратилось только после того, как приехали сотрудники полиции. Александр снял побои.

«Перелом лицевой части кости, перелом орбиты, сетчатка глаза разбита — смотрят офтальмологи. Ушиб головного мозга, сейчас за глазом сильные боли, боли в ухе. Прошло две недели, а руки не заживают. Палец большой не двигается. <...> Я будто в плену у фашистов побывал», — рассказывает пострадавший.

Зуев жалуется, что сотрудники полиции так и не приняли у него заявление.

«Я приезжал туда в пятницу. Сидел три часа. Ждал либо участкового, либо дознавателя. Никто не вышел. Поехал на судмедэкспертизу, в понедельник приехал и ждал еще два часа. Потерял там сознание. Проснулся от того, что меня там поливали водой».

«Повреждения нанесли другие гости»

В ЧОПе «А-группа» утверждают, что силу к Александру Зуеву не применяли. Там утверждают, что мужчина вступил в конфликт с другими гостями.

«Он немного злоупотребил алкоголем на территории проведения мероприятия. В результате драки была вызвана полиция. Приехали три экипажа. Все правонарушители были задержаны и переданы сотрудникам полиции», — рассказывает представитель ЧОПа.

Сотрудник «А-группы» утверждает, что охранники стоят только на входах и около сцены. А Александр бродил по залу и даже обратил на себя внимание Шуфутинского.

«Он ходил где-то по залу. Причем ему делал замечание даже артист, который выступал на сцене, чтобы Александр не нарушал общественный порядок. Подозреваем, что телесные повреждения, которые он показывает, нанесли ему другие гости мероприятия», — рассказывает представитель ЧОПа.

Также в «А-группе» утверждают, что Александра не заводили в какую-либо комнату, а сам он нанес сотрудникам повреждения, что подтверждается медицинскими документами.

«Я думаю, что мы сталкиваемся с классической ситуацией потребительского терроризма», — уверены в ЧОПе.

