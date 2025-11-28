Падала в обмороки из-за отчима-педофила: растлитель получил пожизненное

В Казахстане отчим, которого девочка считала отцом, приговорен к пожизненному заключению за многолетнее сексуальное насилие над ней. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого преступления.

Отчима приняли как папу

В Алматинской области завершилось судебное разбирательство по делу о насилии над несовершеннолетней девочкой. Подсудимым оказался ее отчим, который совершал преступления против половой свободы ребенка на протяжении четырех лет, пишет Tengrinews.kz.

Мать девочки Аида (имя изменено) начала жить со своим вторым мужем, когда дочери от первого брака было четыре года. Ребенок воспринял его как отца.

Спустя несколько лет у пары родился общий ребенок, однако муж начал злоупотреблять алкоголем и проявлять агрессию в отношении жены. После того как он закодировался от алкоголя, он стал насиловать девочку, которой на тот момент исполнилось девять лет.

Смотрит в одну точку

Мать часто отсутствовала дома из-за работы и лечения серьезного сердечного заболевания. В это время девочка стала замкнутой, перестала нормально есть и спать, часто теряла сознание.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я тогда начала замечать, что дочка стала более замкнутой, она практически не ела, мало спала. Иногда я видела, как она сидит на краю кровати, зажав колени, и просто смотрит в одну точку. Я много раз пыталась с ней поговорить, спрашивала у нее, что случилось. Она всегда отвечала, что просто устала. В школе тоже заметили в ней изменения. Меня вызывала учитель, говорила, что дочка часто падает в обморок», — вспоминает мама.

Аида вспоминает, как в один из дней у девятилетней дочери резко подскочило давление до 200, и ее госпитализировали. Только спустя время она узнала, что это был день, когда муж впервые надругался над девочкой.

До этого отчим уже совершал в отношении нее домогательства. Чтобы заставить ребенка молчать, он угрожал убийством матери и говорил, что та умрет от сердечного приступа, если узнает правду.

Мать сразу пошла в полицию

Только в начале 2025 года девочка решилась рассказать правду — сначала тете, а затем и матери. Это произошло после того, как она отказалась возвращаться домой, где жил отчим, и согласилась приехать лишь тогда, когда узнала, что он уехал.

Мать, недавно перенесшая операцию на сердце, сразу после признания поехала в районный отдел внутренних дел и подала заявление. Девочку направили на экспертизу, началось следствие, а затем дело передали в суд.

Поскольку у женщины не было средств на адвокатов, она обратилась в проект «One-Stop-Service — Бір қадам» при Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте. Фонд обеспечил семье троих адвокатов, а также психолога.

Судебные слушания длились около четырех месяцев. 26 ноября суд вынес решение: педофил приговорен к пожизненному лишению свободы по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кроме того, он обязан выплатить девочке компенсацию морального и материального вреда в размере 5 млн тенге (около 760 тыс. рублей). Приговор пока не вступил в законную силу.

