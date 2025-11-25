Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей

В 15 лет Лена встретила Михаила, который был старше нее на три года, и их отношения начались с нежных поцелуев в щечку. Но спустя годы любовь превратилась в кошмар: побои, ножевые ранения, угрозы и потеря детей. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории домашнего насилия.

Лена познакомилась с Михаилом в ее родном Мурманске, когда ей было 15, а ему — 18. Он нес безупречную службу контракту , периодически получая одобрение от командования на возвращение в город на отпуск. Во время одной из таких встреч между ними завязалась дружба, которая позже переросла в отношения. При этом первые три года их общение оставалось предельно скромным: прогулки за руку, поцелуи в щечку, никакой близости.

Когда Лене исполнилось 18 лет, пара переехала в соседний поселок — поближе к родителям Михаила. Довольно скоро Лена забеременела. Уже тогда начались конфликты со свекровью. Та распускала по деревне слухи, будто Лена — «городская профурсетка», забеременевшая от кого-то другого и приписавшая ребенка Мише.

На четвертом месяце беременности свекровь оттаскала невестку за волосы во время очередного скандала. Михаил при этом всегда вставал на сторону матери.

На седьмом месяце беременности Лену госпитализировали на сохранение. В тот же день Миша отправился в ночной клуб отмечать свой день рождения.

Утром Лена вызвала такси и вернулась домой, где застала мужа у порога. Он утверждал, что шел к ней в больницу, но в его карманах оказались презервативы — Лена отмечает, что за все время совместной жизни они никогда ими не пользовались.

«Сама с ним разбирайся»

Всю первую беременность Лене пришлось лежать в больнице на сохранении. Всего ее госпитализировали четыре раза. А после того, как дочка появилась на свет, муж начал распускать руки.

Сначала он начал оказывать психологическое давление, затем перешел к уничтожению ее вещей — вытаскивал одежду из шкафа и рвал на глазах. Позже появились толчки и пощечины. Миша часто уходил «по делам», но возвращался пьяным под утро. Все случаи насилия происходили в состоянии опьянения.

Когда Лена просила свекровь поговорить с сыном, та отвечала: «Он теперь не мой, а твой. Сама с ним разбирайся», — и советовала лишь кормить пьяного мужа и укладывать спать, не вступая в споры.

Лена избегала обращений в больницу, опасаясь сплетен в маленькой деревне. За все время ее один раз доставили в травматологию и дважды увозили на скорой. Сначала после каждого избиения Миша раскаивался, просил прощения на коленях и клялся, что этого больше не повторится. Со временем он перестал извиняться и ограничивался дежурным «Я был пьяный и ничего не помню».

Хотя отношения между супругами были нестабильные, Лена не решилась на аборт, когда забеременела во второй раз. Вскоре на свет появился мальчик. Насилие в семье продолжалось.

«Я просто летала по квартире»

В один из злополучных дней, после приема гостей, Миша сильно избил Лену из ревности: некоторые мужчины с интересом смотрели на нее, и это его разозлило. Воспользовавшись тем, что Лена была пьяна, он повалил ее на пол, зажал руки коленями и бил кулаками по лицу.

«Сначала я просто летала по квартире. Он повалил меня на пол, сел на грудную клетку, коленями зажал мне руки и бил кулаками по лицу. У меня были разбиты губы, гематомы на подбородке, сотрясение очень сильное. И я говорила врачу, что упала с крыльца, на что он меня спрашивал: „Сколько же раз ты упала с него“. На следующий день прибежала свекровь. Умоляла, чтобы я не писала на него заявление. Если ему уголовный срок дадут, он лишится работы, а у нас долги и кредиты», — вспоминает Лена.

От смерти спас слой жира

Уже через несколько месяцев у Миши снова случился приступ гнева. Проснувшись после очередной пьянки, он обвинил Лену в измене. Поводов для этого было ноль.

«Если раньше он старался бить не при детях, то в этот раз дети еще не улеглись. Хорошо, что они были в другой комнате. Если бы они это увидели, это сломало бы им психику. Я даже не заметила, как у него в руке оказался нож. Как мне потом рассказали, он через 15 минут, как мы проводили гостей, начал звонить им, говорить, что я сама [порезалась]. Говорили, что его конкретно трясло, голос у него дрожал», — объяснила девушка.

Хирурги насчитали восемь ножевых ранений в области живота. От груди до низа было разрезано все и сейчас вдоль живота у девушки остался большой шрам. Были задеты селезенка и желудок.

«Сказали, что меня спасла жировая ткань. Я была после двух беременностей полной девочкой. Он везде говорил, что это я сама сделала. Я так же продолжала поддакивать, что сама [поранилась]», — рассказывает Лена.

Оговорила себя перед психиатром

Девушке не верил никто из медперсонала и правоохранителей. Ее уговаривали сдать мужа следствию.

«Участковый уговаривал меня писать на него заявление. Психиатр спустя неделю говорила, что я себе жизнь из-за него испортила, а ему облегчила. Теперь мне с учетом в психиатрической больнице детей не отдадут при разводе», — делится девушка.

В дальнейшем Михаил действительно этим пользовался. Когда Лена говорила ему, что, если издевательства будут продолжаться, она посадит его, а он отвечал: «Ты лучше смотри за тем, как бы я тебя в дурку теперь не упек».

Заочно лишили родительских прав

В итоге Лена уехала с детьми в Тольятти к бабушке. Без местной прописки ей было почти невозможно устроиться на работу. Сначала она договорилась с Михаилом, что тот временно возьмет дочь. Позже бабушка выгнала Лену из дома, и через несколько месяцев Миша забрал и сына — «пока она не встанет на ноги».

У Миши появилась новая женщина. В родном поселке все считают Лену плохой матерью, бросившей детей. По слухам, ее лишили родительских прав заочно: судебные повестки приходили на старый адрес, она трижды не явилась в суд, и детей оставили с отцом. Ни один человек из прошлой жизни не выразил ей поддержки.

