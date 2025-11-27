День матери
Привязал к лошади и глумился: домашний тиран убил жену на глазах у дочери

Преступник в представлении ИИ Преступник в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В Казахстане под суд пойдет местный житель, обвиняемый в убийстве 32-летней супруги. Родственники называют пытками то, через что погибшей пришлось пройти перед смертью. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Переломаны череп и кости

Летом в селе Баласаз Аксуского района 32-летняя Айзат Джуманова погибла прямо на глазах у двухлетней дочери. Пытки длились не менее шести часов, пишет издание ORDA. Подозреваемым оказался ее муж Айбар Кайратулы Жанболат. Журналисты предполагают, что на момент совершения преступления он был пьян и его возмутило, что супруга разговаривала с кем-то по телефону. При этом избивать девушку мужчина начал при родной двухлетней дочери, говорится в публикации.

У Айзат оказались сломаны почти все ребра, череп, нижняя челюсть, пальцы рук, позвоночник и колени. Все тело было в ссадинах, порезах и рваных ранах.

В медицинском заключении были перечислены следующие травмы: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза, следы волочения по грубой поверхности.

«Как будто была казнь»

Мать убитой девушки Салтанат Жуманова была в шоке от того, в каком виде ее дочь доставили в больницу Талдыкоргана 22 июня.

«Как будто это была средневековая казнь — связали и волокли до тех пор, пока от человека не осталось только переломанное тело», — говорила женщина.

Родные считают, что девушка была мертва, когда ее привезли в стационар, на запястье почти не осталось кожи от того, что ее волокли по земле, привязав за руки к лошади.

«На теле не осталось живого места. По словам сестер Айзат, которые проводили обряд омовения перед похоронами, на ее запястьях не осталось кожи — она была буквально содрана до мяса», — рассказывала журналистка Сандугаш Дуйсенова в своем блоге.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вынудили судить за убийство

Семья погибшей девушки отмечает, что обвиняемый ранее баллотировался на пост акима села Капал. Местные жители села Баласаз вспоминали, что погибшая Айзат не раз жаловалась на побои и угрозы мужа, но в полицию не обращалась.

27 ноября в суде начались предварительные слушания по этому уголовному делу. Разбирательство изначально велось по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». В итоге следствие вынудили переквалифицировать дело по статье 99 УК РК — «Убийство».

В начале судебного процесса сторона защиты ходатайствовала о проведении процесса в закрытом формате, пишет агентство «Казинформ». Однако суд отказал и оставил судебный процесс открытым. Основное судебное заседание состоится 5 декабря 2025 года.

