Привязал к лошади и глумился: домашний тиран убил жену на глазах у дочери

В Казахстане под суд пойдет местный житель, обвиняемый в убийстве 32-летней супруги. Родственники называют пытками то, через что погибшей пришлось пройти перед смертью. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Переломаны череп и кости

Летом в селе Баласаз Аксуского района 32-летняя Айзат Джуманова погибла прямо на глазах у двухлетней дочери. Пытки длились не менее шести часов, пишет издание ORDA. Подозреваемым оказался ее муж Айбар Кайратулы Жанболат. Журналисты предполагают, что на момент совершения преступления он был пьян и его возмутило, что супруга разговаривала с кем-то по телефону. При этом избивать девушку мужчина начал при родной двухлетней дочери, говорится в публикации.

У Айзат оказались сломаны почти все ребра, череп, нижняя челюсть, пальцы рук, позвоночник и колени. Все тело было в ссадинах, порезах и рваных ранах.

В медицинском заключении были перечислены следующие травмы: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб и отек головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы конечностей и таза, следы волочения по грубой поверхности.

«Как будто была казнь»

Мать убитой девушки Салтанат Жуманова была в шоке от того, в каком виде ее дочь доставили в больницу Талдыкоргана 22 июня.

«Как будто это была средневековая казнь — связали и волокли до тех пор, пока от человека не осталось только переломанное тело», — говорила женщина.

Родные считают, что девушка была мертва, когда ее привезли в стационар, на запястье почти не осталось кожи от того, что ее волокли по земле, привязав за руки к лошади.

«На теле не осталось живого места. По словам сестер Айзат, которые проводили обряд омовения перед похоронами, на ее запястьях не осталось кожи — она была буквально содрана до мяса», — рассказывала журналистка Сандугаш Дуйсенова в своем блоге.

Вынудили судить за убийство

Семья погибшей девушки отмечает, что обвиняемый ранее баллотировался на пост акима села Капал. Местные жители села Баласаз вспоминали, что погибшая Айзат не раз жаловалась на побои и угрозы мужа, но в полицию не обращалась.

27 ноября в суде начались предварительные слушания по этому уголовному делу. Разбирательство изначально велось по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». В итоге следствие вынудили переквалифицировать дело по статье 99 УК РК — «Убийство».

В начале судебного процесса сторона защиты ходатайствовала о проведении процесса в закрытом формате, пишет агентство «Казинформ». Однако суд отказал и оставил судебный процесс открытым. Основное судебное заседание состоится 5 декабря 2025 года.

