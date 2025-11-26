День матери
26 ноября 2025 в 14:08

Труп пыталась сжечь: в Петербурге школьница зарезала мать и устроила пожар?

Фото: t.me/gsuskrf_spb
В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга расследуют расправу над местной жительницей. Подозреваемая — девочка-подросток. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Труп в огне

Утром 26 ноября следователи выехали на вызов в квартиру дома на Ковалевской улице. Войдя внутрь, они обнаружили на кухне следы пожара. Также в квартире лежал труп женщины. Известно, что сотрудники МЧС выехали на вызов в четыре часа утра. Горела квартира на первом этаже.

«26 ноября 2025 года в квартире дома на улице Ковалевской обнаружено тело женщины с колото-резаной раной шеи. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы», — подтвердили в Следственном комитете.

Разоблачили дочь

Первой допросили 13-летнюю дочь погибшей. Сначала школьница уверяла, что в дом ворвался неизвестный, убил ее мать, ранил ее саму и устроил пожар.

Однако, по версии следствия, девочка нанесла смертельный удар, подожгла квартиру и нанесла себе раны, чтобы выглядеть жертвой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не давала гулять с друзьями

Telegram-канал SHOT пишет, что погибшей 46 лет. Женщина злилась на дочь за то, что та постоянно сидит в телефоне.

Кроме того, известно, что мать часто запрещала девочке гулять с друзьями и в последнее время усилила контроль за ребенком. 78.ru пишет, что девочка страдала от гиперопеки и накануне трагедии ушла из дома. Именно это могло стать причиной конфликта, в котором ребенок решил схватиться за нож.

По данным канала, девочка является ученицей пятого класса, что не соответствует ее возрасту. В обычной общеобразовательной школе в пятом классе учатся дети 10–11 лет.

Разбирательство ведется по статье об убийстве. Вероятнее всего, девочка избежит наказания, поскольку уголовная ответственность за убийство наступает только с 14 лет.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — заявили в СКР.

