Нашли крайнюю: суд оправдал женщину, обвиняемую в убийстве пенсионерки

В Сахалинской области следователи вместе с прокурором едва не посадили невиновную женщину за убийство пенсионерки. Суд нашел нестыковки в деле, а свидетели отказались от показаний. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом деле.

Две жертвы в одном доме

В июне 2013 года ночью в дом пожилой супружеской пары в пгт Смирных ворвался неизвестный злоумышленник и нанес обоим пенсионерам тяжелые удары тупым предметом по голове. Женщина вскоре скончалась в больнице, а ее супруг был вынужден доживать свои дни без жены.

Преступление потрясло местных жителей, но долгие годы оставалось нераскрытым.

«Преступление длительное время оставалось нераскрытым, вплоть до февраля 2024 года, когда оперативные и следственные органы посчитали причастной к совершению этого преступления 42-летную местную жительницу», — сообщили в пресс-службе Смирныховского районного суда.

Обух топора

Зимой о возобновлении расследования отчитались в управлении СКР по Сахалинской области. Однако на сегодняшний день пресс-релизы об этом на страницах ведомства недоступны, остались только заметки местных СМИ.

В последних утверждалось, что подозреваемая нанесла потерпевшим несколько ударов топором. Теперь известен и мотив, который приписывали женщине. Утверждалось, будто пенсионеры не заплатили подозреваемой и ее подельнику за некие бытовые работы. Всего, по версии следователей, к злодеянию были причастны трое сельчан.

«По версии органа предварительного следствия, поддержанной государственным обвинением, подсудимая совместно с двумя своими знакомыми (мужчина и женщина) решили пойти к пенсионерам за возвратом долга перед мужчиной за осуществление бытовых работ. После прибытия к квартире пенсионеров обвиняемая, по версии следствия, обухом топора нанесла пенсионерам поочередно удары по голове, после чего похитила золотое кольцо и денежные средства в сумме три тысячи рублей», — рассказали в суде.

Основной опорой обвинения стала подруга подсудимой, заявившая, что лично видела, как та совершала нападение. Еще трое свидетелей утверждали, что женщина рассказывала им о преступлении. Однако мужчина, который, по версии следствия, был с ней в ту ночь, умер еще в 2016 году.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Давление оперативников

На суде подсудимая настаивала на своей невиновности. Ее подруга, ранее бывшая главной свидетельницей обвинения, резко изменила показания: она заявила, что давала их под давлением оперативников и на самом деле не знает потерпевших.

Показания остальных свидетелей также не выдержали проверки — суд установил несоответствие между временем преступления и моментами, когда, по их словам, подсудимая якобы рассказывала им о нем.

Кроме того, у женщины оказалось алиби: его подтвердили несколько человек. В итоге Смирныховский районный суд вынес оправдательный приговор, а областной суд оставил его без изменений. Уголовное дело вернули в Следственный комитет РФ для дополнительного расследования.

