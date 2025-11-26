Прочерк вместо отца: мужчина забрал детей из приемной семьи и бил шокером

Отец, которого арестовали за садистские методы воспитания, ранее забрал детей из социального центра, где они прожили два года после смерти матери. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Детей уже изымали

У Николая Иванова (здесь и далее имена изменены), который пытал малолетних сына и дочь в кубанской станице Отрадной, ранее уже отнимали детей, сообщила NEWS.ru землячка подозреваемого Мария. Спустя несколько месяцев детей снова вернули отцу, но мужчина так и не пересмотрел свой подход к воспитанию детей. Он бил их электрошокером, ставил на горох и применял другие способы насилия.

«Два года назад этих детей уже изымали из семьи по той же причине, но через несколько месяцев вернули отцу. Вопрос к нашей опеке: почему? Бедные дети! Два года они терпели эти пытки!» — возмущается местная жительница.

На сегодняшний день девочке 10 лет, а ее младшему брату — восемь. Известно, что четыре года назад они потеряли мать. Женщина умерла от коронавируса.

Вместо отца — прочерк

По словам Марии, брат и сестра с рождения жили с мамой. Николай даже не значился в их свидетельстве о рождении.

«У девочки фамилия другая, не как у отца. То есть у детей был прочерк в свидетельстве о рождении. Когда мама умерла от ковида, детей забрали, так как не было никого опекунов у них. Забрали в реабилитационный центр, а потом вроде бы как пристроили в приемную семью, насколько я слышала. <...> А в 2023-м он установил отцовство», — рассказывает Мария.

Девочка с характером

В том же 2023 году Николай завел отношения с 20-летней девушкой Людой из соседнего поселка. Та работала в пункте выдачи заказов одного из маркетплейсов. Когда она забеременела от ухажера, переехала к нему в дом.

Мария вспоминает, что именно спутница Николая ходила на родительские собрания в школу. Отца там ни разу не видели. При этом в беседе с одной из родительниц Люда призналась, что до переезда мужчина не говорил о наличии у него детей.

«Они жили вместе, а потом он привез этих детей. Забрал их. Но она жаловалась, что мальчик ее мамой уже называет, а девочка — с характером», — рассказывает Мария.

Появились синяки

Девочка появилась в местной школе в сентябре 2023 года, а в феврале-марте следующего года, по словам Марии, ее вместе с братом изъяли из семьи.

«Потому что наша учительница классная стала замечать, что у ребенка есть синячки. И она подняла тревогу, вызвала опеку, и ребенка забрали прямо из школы. Мой ребенок видел эту всю ситуацию, как ее забирали. И не было ее до мая. Они с братом были в этом реабилитационном центре. И потом ребенка вернули на последний звонок. Фотографию сделали общую уже с ней», — рассказывает Мария.

Перед каникулами мачеха Люда якобы отказалась сдавать деньги на подарок учительнице из-за сложившейся ситуации.

«Сказала, что она сдавать не будет, потому что эта учительница им наделала проблем. Она еще сказала, что они в этой школе вообще не хотят оставаться из-за учительницы. Но, насколько я знаю, 1 сентября она все равно пришла в этот класс», — рассказывает местная жительница.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Какой-то бомжатник»

Позже семья переехала в другое село и поселилась в доме с очень скромными условиями для проживания. Это отдельно возмущает Марию, учитывая, что не так давно дети были изъяты из семьи в связи с побоями, а теперь еще ухудшены жилищные условия. Между тем органы опеки на это никак не реагировали. К тому же в доме появился третий ребенок.

«Все это в таких нечеловеческих условиях, куда они перебрались. Это вообще какой-то бомжатник», — сетует Мария.

Новое разбирательство началось после очередного обращения администрации школы в ПДН. На лице девочки снова были обнаружены синяки. При этом установлено, что после предыдущего изъятия детей из семьи девочка часто прогуливала школу — отец не пускал ее из-за недавних побоев. Отдельно СМИ отмечали, что у ребенка, рожденного Людой, никаких следов побоев не обнаружили.

26 ноября следователи предъявили обвинение отцу. Его будут судить по статьям об истязании и неисполнении родительских обязанностей. Сейчас мужчина помещен под стражу.

«По версии следствия, фигурант в период с сентября 2023 по октябрь 2025 года, находясь по месту жительства в Отрадненском районе, истязал своих малолетних детей, систематически применяя к ним физическую силу, используя при этом различные предметы, в том числе электрошокер. С целью сокрытия следов преступлений обвиняемый запрещал своим малолетним детям посещать школу. По инициативе следствия дети помещены в социально-реабилитационный центр», — заключили в СКР.

