Воспитание шокером: мужчина озверел после смерти жены и стал истязать детей

На Кубани отец пытал своих детей электрошокером. В отношении него возбуждены два дела. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

Ставил на горох и бил шокером

История развернулась в Отрадненском районе. Выяснилось, что 32-летний тиран продолжительное время издевался над своими детьми — девочкой 10 лет и мальчиком восьми лет.

Он воспитывал их электрошокером, бил металлической палкой и ставил коленями на горох. Девочку он при этом не пускал в школу, когда сильно избивал, чтобы никто из учеников и педагогов не заметил следов побоев. Все это насилие сопровождалось унижениями.

Факты насилия в результате подтверждены заключением судебно-медицинской экспертизы. В деле фигурируют эпизоды за период с февраля по октябрь текущего года.

Жена умерла от COVID-19

Известно, что жена мужчины умерла от коронавируса в 2021 году. Сам мужчина при этом имел проблемы с трудоустройством и злоупотреблял алкоголем. Став отцом-одиночкой, он не завязал с вредной привычкой и не пересмотрел методы воспитания. Результатом этого стали два уголовных дела, хотя известно, что изначально дело против кубанца заводить не хотели.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Прокуратура Отрадненского района в ходе проверки отменила незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, после чего следственным органом возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Вместе с тем в ходе проверки материалов уголовного дела в прокуратуре района установлено, что в действиях родителя содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 117 УК РФ (истязание)», — подтвердили в краевой прокуратуре.

Мужчина уже под стражей — ему грозит до семи лет лишения свободы. Дети сейчас находятся в реабилитационном центре.

Ментально незрелый отец

Психолог Надежда Сорочан в комментарии aif.ru отметила, что тех родителей, которые предпочитают физические методы наказания для детей, нельзя назвать ментально зрелыми. В ином случае, по мнению специалиста, они не совсем адекватны.

«Рукоприкладство говорит о неумении управлять своими эмоциями, гневом и думать о последствиях. Тревожнее всего, что такое импульсивное поведение может быть психологией убийцы. Взрослые начинают бить, когда у них есть некая внутренняя боль. Еще они не видят границ, ведь перед ними подросток, ребенок», — объяснила Сорочан.

Психолог считает, что за такими злоумышленниками нужен контроль, потому что их поведение имеет тенденцию к рецидиву. При этом психолог обратила внимание, что неумение управлять своим гневом может говорить даже о глубинных расстройствах шизофренического спектра.

Читайте также:

«Угваздал стены говном»: москвичка требует наказать сталкера-качка

Фото от Интерпола: педофил спустя 20 лет ответил за растление крестницы

«Сама не могла идти»: подростка посадили за изнасилование чиновницы