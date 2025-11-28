Пыточный лагерь: дети беременели и заражались ВИЧ в рехабе?

В подмосковной Истре задержана основательница детских рехабов Анна Хоботова. Женщину подозревают в том, что в ее заведениях процветали пытки, а некоторые постояльцы заразились в стенах центров ВИЧ-инфекцией. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Задержали в Подмосковье

Ранее правоохранительные органы провели обыск в реабилитационном центре «Шанс» в Красногорске, который принадлежит Хоботовой. В учреждении были зафиксированы многочисленные нарушения, включая применение пыток, систематическое лишение детей пищи и случаи сексуального насилия.

«В Истринском муниципальном округе задержана организатор учреждения. С подозреваемой работают следователи. К настоящему времени допрошены подростки, пребывавшие в центре, и их родители, а также работники учреждения. Проведены осмотры и выемки», — подтвердили в Следственном комитете.

Telegram-канал Mash сообщает, что Хоботова сама сдалась следствию. При этом опровержена информация, согласно которой предпринимательница скрывалась за рубежом. В действительности женщина до этого была в Ростове-на-Дону, а теперь вернулась в Подмосковье.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Педофил-сотрудник с ВИЧ?

Mash писал, что 34-летний сотрудник учреждения Артур Г. принуждал к интимной связи несовершеннолетних подопечных. По данным канала, мужчина ко всему прочему оказался ВИЧ-положительным. Но мать заверила журналистов, что ее сын принимает терапию и поэтому безопасен для окружающих.

13-летняя девочка рассказала Mash, что мужчина ежедневно вступал с ней в связь на протяжении четырех месяцев, обещая за это сладости, просмотр телевизора и скорейшее возвращение домой. А когда она ему надоела — бросил и стал «встречаться» с другой.

Когда девочка пожаловалась другим сотрудникам, ей начали угрожать расправой. По словам пострадавших, в центре их регулярно истязали: запирали в чуланах, привязывали к кроватям, заставляли бить друг друга и кормили только пресной ячневой кашей.

До 20 лет колонии

Вадим Багатурия в комментарии для NEWS.ru указывал, что владелице центра может грозить до 20 лет лишения свободы. Он указал, что такой срок может сложиться из-за совокупности инкриминируемых преступлений.

«Что касается нелегального рехаба в Дедовске, то можно говорить о целом букете статей, начиная от истязания, заканчивая причинением тяжкого вреда здоровью. У мальчика отказали почки, очевидно, это именно вред здоровью. Истязание, совершенное против несовершеннолетних, наказывается лишением свободы до семи лет. Причинение тяжкого вреда здоровью — до 10 лет лишения свободы. Если вскроются случаи, например, сексуального насилия, то владелице рехаба грозит до 20 лет лишения свободы. Ответственность за совокупность преступлений, которые в этом рехабе совершались, может составить до 20 лет лишения свободы», — пояснял Багатурия.

Читайте также:

Прочерк вместо отца: мужчина забрал детей из приемной семьи и бил шокером

Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей

«Угваздал стены говном»: москвичка требует наказать сталкера

Сбегала из «идеальной семьи»: что известно о девочке, убившей мать

Привязал к лошади и глумился: домашний тиран убил жену на глазах у дочери

«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис