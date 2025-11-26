День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 13:14

«Целый букет статей»: раскрыта судьба хозяйки пыточного рехаба под Москвой

Адвокат Багатурия: владелице пыточного рехаба в Дедовске может грозить до 20 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Владелице нелегального реабилитационного центра в подмосковном Дедовске, где истязали пациентов, может грозить до 20 лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, в отношении женщины может быть применено наказание за совокупность совершенных в учреждении преступлений.

Касаемо нелегального рехаба в Дедовске можно говорить о целом букете статей, начиная от истязания, заканчивая причинением тяжкого вреда здоровью. У мальчика отказали почки, очевидно это именно вред здоровью. Истязание, совершенное против несовершеннолетних, наказывается лишением свободы до семи лет. Причинение тяжкого вреда здоровью до 10 лет лишения свободы. Если вскроются случаи, например, сексуального насилия, то владелице рехаба грозит до 20 лет лишения свободы. Ответственность за совокупность преступлений, которые в этом рехабе совершались может составить до 20 лет лишения свободы, — пояснил Багатурия.

Он добавил, что все сотрудники рехаба в дальнейшем могут стать либо свидетелями, либо обвиняемыми. По его словам, в настоящее время нужно дождаться результатов расследования правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело после истязания и удержания подростков в незаконном реабилитационном центре в подмосковном Дедовске. По данным следствия, здоровью одного из постояльцев центра был причинен тяжкий вред.

Подмосковье
рехабы
наказания
несовершеннолетние
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
