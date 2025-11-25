СК возбудил дело после истязания подростков в реабилитационном центре в Подмосковье

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после истязания и удержания подростков в незаконном реабилитационном центре в подмосковной Истре, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. По данным следствия, здоровью одного из постояльцев центра был причинен тяжкий вред.

ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Как сообщает Shot, в подпольном реабилитационном центре удерживали 24 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет. Их родителям обещали избавить детей от зависимости, но по факту над пациентами издевались и применяли к ним физическое насилие. После очередного избиения один из подопечных центра попал в больницу в тяжелом состоянии, сейчас он в коме. Арестован администратор центра.

Ранее в Краснодарском крае возбуждены уголовные дела об истязаниях и неисполнении родительских обязанностей в отношении 32-летнего мужчины. Следствие установило, что безработный местный житель пытал электрошокером 10-летнюю дочь и восьмилетнего сына, ставил их на горох и избивал. Отец воспитывал детей в одиночку после смерти супруги от ковида.