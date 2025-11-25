День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 19:31

СК возбудил дело после истязания подростков в реабилитационном центре в Подмосковье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело после истязания и удержания подростков в незаконном реабилитационном центре в подмосковной Истре, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области. По данным следствия, здоровью одного из постояльцев центра был причинен тяжкий вред.

ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту функционирования незаконного центра для несовершеннолетних, а также причинения тяжкого вреда здоровью одному из постояльцев, истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

Как сообщает Shot, в подпольном реабилитационном центре удерживали 24 несовершеннолетних в возрасте от 11 до 17 лет. Их родителям обещали избавить детей от зависимости, но по факту над пациентами издевались и применяли к ним физическое насилие. После очередного избиения один из подопечных центра попал в больницу в тяжелом состоянии, сейчас он в коме. Арестован администратор центра.

Ранее в Краснодарском крае возбуждены уголовные дела об истязаниях и неисполнении родительских обязанностей в отношении 32-летнего мужчины. Следствие установило, что безработный местный житель пытал электрошокером 10-летнюю дочь и восьмилетнего сына, ставил их на горох и избивал. Отец воспитывал детей в одиночку после смерти супруги от ковида.

Подмосковье
подростки
СК РФ
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пятиклассник спас себя и сестру от пьющих родителей
Более 20-ти подростков насильно удерживали в подпольном рехабе
Украденные при возведении фортификаций деньги могли быть вывезены в Мексику
Лерчек может родить в СИЗО
Пророчества Пугачевой: какие песни Примадонны стали сценарием ее жизни
Военэксперт раскрыл реальную эффективность украинской ПВО
Разнос секретного логова БПЛА, главный удар СВО: что будет дальше
Банковского трейдера впервые отстранили от торгов
Московский пенсионер хотел обогатиться по хитрой схеме
Монета испанского короля ушла с молотка за рекордные $3,5 млн
Российские яхтсмены спасли десятки вьетнамцев во время мощного наводнения
Пуля в щеке: в Туапсе неизвестный выстрелил в лицо мальчику
Военэксперт назвал возможные цели удара возмездия ВС России по Украине
Суд в Москве арестовал подростка за нападение с ножом на охранника ТЦ
Мать «упавшего в кипящий суп» младенца рассказала свою версию произошедшего
Солдаты ВСУ попали в плен, не успев применить британские знания о штурме
СК возбудил дело после истязания подростков в реабилитационном центре в Подмосковье
ЦБ перенес переход на выдачу кредитов по официальным данным
Сербы остались без нефтепродуктов из-за санкций США
Крым, проблемы со здоровьем, тайный брак: куда пропал актер Петр Красилов
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Семья и жизнь

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.