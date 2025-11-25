День матери
Отец-одиночка устроил «концлагерь» для своих детей после смерти супруги

На Кубани отец-одиночка пытал детей электрошокером и ставил их на горох

В Краснодарском крае возбуждены уголовные дела об истязаниях и неисполнении родительских обязанностей в отношении 32-летнего мужчины, сообщает прокуратура региона. Следствие установило, что безработный местный житель пытал электрошокером 10-летнюю дочь и восьмилетнего сына, ставил их на горох и избивал. Отец воспитывал детей в одиночку после смерти супруги от ковида.

Унижал детей, систематически применял физическое насилие к ним, используя при этом электрошокер, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы. Девочку он систематически бил, в том числе металлической палкой, и, чтобы скрыть от окружающих синяки, не пускал последнюю в школу, за непослушание в качестве наказания заставлял стоять на коленях на горохе, — говорится в сообщении.

В данный момент дети проходят восстановление в реабилитационном центре. Представители прокуратуры района закупили необходимые вещи и привезли им игрушки.

