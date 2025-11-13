Юноша влюбился в девушку головореза и лишился жизни На Тайване бандиты 51 час пытали юношу из-за его чувств к девушке одного из них

На Тайване 19-летний юноша по фамилии Чанг поплатился жизнью за то, что признался в любви девушке одного из участников преступной банды и пригласил ее на свидание, передает Mothership. Бандиты два дня жестоко пытали молодого человека.

По данным следствия, 26-летний Ли велел своей возлюбленной завлечь Чанга в отель. Там на юношу напали пять преступников, вооруженных бейсбольными битами, мачете, электрошокерами и другими видами оружия. Бандиты жестоко избили Чанга и нанесли ему многочисленные порезы. Гангстеры, опасаясь быть услышанными, перевезли молодого человека в другое место, где пытки продолжились. В общей сложности преступники мучили свою жертву в течение 51 часа.

Останки Чанга найдены случайно в ходе расследования дела о наркотиках. Помимо основных шестерых подозреваемых, задержаны также семеро несовершеннолетних участников преступления.

Ранее в Ленинградской области 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил свою 44-летнюю сожительницу. Во время конфликта он нанес женщине пять ударов кулаками в жизненно важные органы. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.