18 декабря 2025 в 08:09

США продадут Тайваню реактивные системы залпового огня

В США одобрили продажу Тайваню систем HIMARS за $4,05 млрд

Реактивная система залпового огня HIMARS Реактивная система залпового огня HIMARS Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press
Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню систем HIMARS за $4,05 млрд (325 млрд рублей), сообщило Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA). Там отметили, что сделка служит национальным интересам Вашингтона и соответствует законодательству страны.

Предлагаемая продажа соответствует законодательству и политике США <…>. [Она] служит национальным, экономическим и интересам безопасности США, — говорится в сообщении.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не намерены совершать попыток изменить статус-кво в вопросе Тайваня. Он добавил, что Соединенные Штаты не добиваются доминирования в регионе. В обновленной Стратегии нацбезопасности США указано, что предотвращение возможного вооруженного конфликта в районе Тайваня обозначено в качестве одной из ключевых задач американской политики.

До этого замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион может стать одним из наиболее конфликтных из-за обострения провокационной политики ряда стран. Он отдал должное сдержанности Китая и его твердости в отстаивании национальных интересов.

