ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 13:32

США определились с главным приоритетом в Азии

США считают приоритетом предотвращение возможного конфликта из-за Тайваня

Читайте нас в Дзен

Предотвращение возможного вооруженного конфликта в районе Тайваня обозначено в качестве одной из ключевых задач американской политики, следует из обновленной Стратегии национальной безопасности США. Документ, опубликованный администрацией Белого дома, подчеркивает, что сдерживание должно достигаться, в идеале, через сохранение военного превосходства.

Сдерживание конфликта из-за Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетом, — сказано в стратегии.

Там поясняется, что данный регион имеет критическое экономическое значение для Соединенных Штатов. Ежегодно через акваторию Южно-Китайского моря, в непосредственной близости от Тайваня, проходит около трети всех мировых морских грузоперевозок.

Ранее сообщалось, что, согласно обновленной стратегии нацбезопасности, Вашингтон намерен скорректировать восприятие НАТО на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Кроме того, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы к Авраамовым соглашениям присоединилось большее число стран Ближнего Востока и мусульманского мира.

США
Тайвань
конфликты
стратегии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Под каждой цифрой есть имя»: Мирошник раскрыл число жертв ВСУ
Россиян предупредили о смертельной опасности смешивания бытовой химии
Мирошник раскрыл в подробностях, что творят ВСУ в районе Красноармейска
Доминирование рубля: курсы валют сегодня, 5 декабря: доллар, евро и юань
Наступление ВС РФ на Харьков 5 декабря: ТОС выжигают войска, бойня в Вильче
Иммунолог ответила, как избежать аллергии на искусственную ель
Прямая линия с Путиным: когда в 2025 году, во сколько, как задать вопрос
В одном регионе первыми начнут уборку снега с помощью ИИ
Политолог ответил, почему США могут помешать плану ЕК изъять активы России
Захарова обвинила НАТО в уничтожении нормальных контактов с Россией
Мирошник объяснил нелюбовь Киева к коммунистам и священникам
Магнитные бури сегодня, 5 декабря: что будет завтра, перепады настроения
В «Ахмате» предрекли, чем завершится президентство Зеленского для Украины
В МИД РФ озвучили, как Россия разоблачает западных покровителей Киева
«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ
Адвокат объяснил, как Лурье может получить от Долиной свыше 112 млн рублей
Стало известно, кто мог расстрелять молившуюся бабушку на дороге в Купянске
Росгвардия показала, как проходила проверка элитного рехаба-концлагеря
Корстин объяснила успешный старт МБА в сезоне Единой лиги ВТБ
В Асбесте на дорогу сошла лавина из мертвых кур
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.