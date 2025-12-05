США определились с главным приоритетом в Азии

Предотвращение возможного вооруженного конфликта в районе Тайваня обозначено в качестве одной из ключевых задач американской политики, следует из обновленной Стратегии национальной безопасности США. Документ, опубликованный администрацией Белого дома, подчеркивает, что сдерживание должно достигаться, в идеале, через сохранение военного превосходства.

Сдерживание конфликта из-за Тайваня, в идеале путем сохранения военного превосходства, является приоритетом, — сказано в стратегии.

Там поясняется, что данный регион имеет критическое экономическое значение для Соединенных Штатов. Ежегодно через акваторию Южно-Китайского моря, в непосредственной близости от Тайваня, проходит около трети всех мировых морских грузоперевозок.

Ранее сообщалось, что, согласно обновленной стратегии нацбезопасности, Вашингтон намерен скорректировать восприятие НАТО на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Кроме того, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы к Авраамовым соглашениям присоединилось большее число стран Ближнего Востока и мусульманского мира.