07 декабря 2025 в 07:41

Хегсет назвал цель США в вопросе по Тайваню

Хегсет: США не хотят изменить статус-кво по Тайваню

Армия Тайваня Армия Тайваня Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты не намерены совершать попыток изменить статус-кво в вопросе Тайваня, заявил военный министр США Пит Хегсет. По его словам, Соединенные Штаты не добиваются доминирования в регионе, интересы Вашингтона разумны.

Наши интересы в Индо-Тихоокеанском регионе значительные, но вместе с тем ограниченные и разумные. Мы не хотим доминировать над Китаем, а скорее гарантировать то, что у него не будет возможности доминировать над нами или нашими союзниками, — констатировал он.

Предотвращение возможного вооруженного конфликта в районе Тайваня обозначено в качестве одной из ключевых задач американской политики, следует из обновленной Стратегии национальной безопасности США. Документ подчеркивает, что сдерживание должно достигаться в идеале через сохранение военного превосходства.

До этого выяснилось, что, согласно обновленной стратегии нацбезопасности, Вашингтон намерен скорректировать восприятие НАТО на международной арене, исключив образ безостановочно расширяющейся организации. Кроме того, Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы к Авраамовым соглашениям присоединилось большее число стран Ближнего Востока и мусульманского мира.

Пентагон
США
Пит Хегсет
Тайвань
