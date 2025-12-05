ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:29

США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения

США внесли в обновленную стратегию пункт о расширении Авраамовых соглашений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы к Авраамовым соглашениям, направленным на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами, присоединилось большее число стран Ближнего Востока и мусульманского мира. Это было отражено в обновленной Стратегии национальной безопасности США, текст которой был обнародован Белым домом.

В 33-страничном документе отмечается, что Вашингтон видит «очевидный интерес» в распространении данных соглашений на новые страны региона и другие государства с преобладающим мусульманским населением. В тексте стратегии отмечено, что времена, когда Ближний Восток доминировал во внешней политике США, прошли, но не потому, что регион утратил свое значение, а перестал быть «постоянным раздражителем» и «потенциальным источником катастрофы».

Он скорее становится местом партнерства, дружбы и инвестиций, — уточняется в документе.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что РФ ждет от США разъяснений по поводу «совета мира» для Газы. Утвержденный СБ ООН план предусматривает формирование данного органа под руководством американского президента Дональда Трампа.

