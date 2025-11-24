Небензя потребовал от США разъяснений по скандальному вопросу Небензя: Россия ждет от США разъяснений по Газе

Россия ожидает от Соединенных Штатов комментария по «совету мира» в Газе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ. В РИА Новости уточнили, что одобренный Совбезом организации план предполагает создание совета под председательством президента США Дональда Трампа.

Будем внимательно следить за выполнением резолюции Совета 2803 и ждем разъяснений от американской стороны по формированию совета мира и МСС (международных сил стабилизации. — NEWS.ru.), а также соответствию их деятельности международной правовой базе по ближневосточному регулированию, интересам как Палестины, так и Израиля, — уточнил Небензя.

По словам дипломата, Россия намерена продолжать играть конструктивную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Краеугольным камнем мира «была и остается формула двух государств для двух народов», добавил он.

Ранее Небензя раскритиковал американскую резолюцию по сектору Газа, принятую Советом Безопасности. Дипломат назвал документ «котом в мешке», выразив серьезные опасения относительно его последствий.