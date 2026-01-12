Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 23:52

«Нам практически угрожают»: в ГД осудили требование Зеленского по Украине

Журова: оценить призыв Зеленского по Украине без предоставления документа сложно

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru
Требование президента Украины Владимира Зеленского о необходимости дать четкий ответ на предложения по окончанию конфликта не имеют смысла, заявила в беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по международным делам Светлана Журова. По ее словам, комментировать такие предложения, не имея на руках самого документа, сложно и преждевременно.

Невозможно обсуждать условия, не зная их конкретного содержания, уточнила Журова. Она призвала сначала дать России возможность ознакомиться с текстом предложений.

Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому даже сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали, — отметила парламентарий.

При этом Зеленский, выступая с обращением, потребовал от России четко ответить на предложения, разработанные совместно с американскими партнерами. Кроме того, он призвал международное сообщество оказать давление на Москву в случае отказа.

Нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении, — отреагировала Журова.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский обратил внимание, что создание «фонда восстановления Украины», который упоминается в мирном плане Зеленского, превратит страну в колонию транснациональных корпораций. По его мнению, такая организация станет инструментом неоколониального освоения государственных ресурсов.

Светлана Журова
Владимир Зеленский
планы
требования
