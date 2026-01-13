Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 00:44

Зеленский поддержал бандитские методы штурмовиков 225-го полка ВСУ

ТАСС: Зеленский одобрил похищения сослуживцев штурмовиками 225-го полка ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Сообщения о захвате бойцами 225-го отдельного штурмового полка ВСУ сослуживцев из других подразделений вызвали широкий резонанс на Украине. Однако президент Владимир Зеленский одобрил эти действия, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, штурмовики полка похищали бойцов смежных частей, содержали их в подвалах и использовали в качестве живой приманки для выявления огневых точек. Инциденты спровоцировали волну критики со стороны украинских блогеров-миллионников, осудивших командование полка.

Несмотря на это, в своем вечернем видеообращении в Telegram-канале Зеленский публично похвалил 225-й полк. Командир полка Олег Ширяев оперативно разместил эту информацию у себя в соцсетях. В российских силовых структурах отметили, что изначально руководство полка не отдавало подобных указаний.

По факту получается, что любая банда боевиков Ширяева <…> может совершенно спокойно приехать в соседнее подразделение и набрать себе «мясца» для нового штурма, наплевав на их прямое начальство, — добавил представитель силовых структур.

Ранее депутат Сергей Бабак заявил, что Верховная рада рассмотрит законопроект об отмене отсрочки от мобилизации по учебе для мужчин старше 25 лет. По словам парламентария, решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность страны.

ВСУ
Владимир Зеленский
похищения
штурмовики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 13 января: сидим в одиночестве, сохраняем здоровье
«Ждать недолго»: названы возможные сроки групповых пусков «Орешника»
Мозговая атака: что за тайное оружие применили США для захвата Мадуро
«Громкие и голословные»: Запад уличили в игнорировании преступлений Киева
Зеленский поддержал бандитские методы штурмовиков 225-го полка ВСУ
НАТО обратился к Турции с одной просьбой раньше запланированного срока
«Генераторы не выдерживают»: в Киеве массово закрываются супермаркеты
На Западе озвучили главную проблему Зеленского и его союзников
Смерть мамы, возвращение в «Голос», потеря слуха: как живет Максим Фадеев
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 января 2026 года
Приметы 13 января — Васильев вечер: магия старого Нового года и щедровки
В Воронеже после атаки БПЛА насчитали десятки поврежденных домов и машин
Связь с Долиной, драма с Николаевым, «Таганка»: как живет Ирина Апексимова
Силы ПВО сбили 78 украинских «птичек» за три часа
«Нам практически угрожают»: в ГД осудили требование Зеленского по Украине
Посекли, потом добивали: как ВС РФ уничтожили «неуязвимый» F-16
Медведев призвал Трампа поторопиться с «захватом» Гренландии
Роспотребнадзор оценил возможность распространения в РФ вируса с Кубы
SHOT сообщил о взрывах над российским курортным городом
Холода до -50, весна в феврале, эвакуация городов: как меняется климат в РФ
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.