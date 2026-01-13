Сообщения о захвате бойцами 225-го отдельного штурмового полка ВСУ сослуживцев из других подразделений вызвали широкий резонанс на Украине. Однако президент Владимир Зеленский одобрил эти действия, передает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, штурмовики полка похищали бойцов смежных частей, содержали их в подвалах и использовали в качестве живой приманки для выявления огневых точек. Инциденты спровоцировали волну критики со стороны украинских блогеров-миллионников, осудивших командование полка.

Несмотря на это, в своем вечернем видеообращении в Telegram-канале Зеленский публично похвалил 225-й полк. Командир полка Олег Ширяев оперативно разместил эту информацию у себя в соцсетях. В российских силовых структурах отметили, что изначально руководство полка не отдавало подобных указаний.

По факту получается, что любая банда боевиков Ширяева <…> может совершенно спокойно приехать в соседнее подразделение и набрать себе «мясца» для нового штурма, наплевав на их прямое начальство, — добавил представитель силовых структур.

Ранее депутат Сергей Бабак заявил, что Верховная рада рассмотрит законопроект об отмене отсрочки от мобилизации по учебе для мужчин старше 25 лет. По словам парламентария, решение обусловлено необходимостью обеспечить безопасность страны.