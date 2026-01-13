НАТО обратился к Турции с одной просьбой раньше запланированного срока

Руководство НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить свои истребители F-16 для участия в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии на несколько месяцев раньше изначально согласованного графика, пишет агентство Bloomberg. Согласно информации источников агентства, запрос касается ротации в Эстонии в рамках программы Baltic Air Policing, запланированной на период с августа по декабрь 2026 года.

Турция собиралась задействовать свои ВВС в аналогичной миссии, но в Румынии и в более поздние сроки — с декабря 2026 по март 2027 года.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран — членов Альянса базируются на литовской базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии, — уточняется в сообщении.

Решение НАТО связано со стремлением укрепить оборону восточного фланга из-за России. На данный момент Анкара, по сведениям агентства, еще не дала официального ответа на запрос Альянса.

Ранее белорусские военные зафиксировали не менее 16 вылетов самолетов НАТО для разведки территории республики в период с 5 по 11 января. В течение 2025 года, как отметили в военном ведомстве, активность авиации Альянса достигала 10–12 вылетов в отдельные дни.