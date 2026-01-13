Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 00:42

НАТО обратился к Турции с одной просьбой раньше запланированного срока

Bloomberg: НАТО просит у Турции F-16 для патрулирования над Балтией раньше срока

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Руководство НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить свои истребители F-16 для участия в миссии по патрулированию воздушного пространства стран Балтии на несколько месяцев раньше изначально согласованного графика, пишет агентство Bloomberg. Согласно информации источников агентства, запрос касается ротации в Эстонии в рамках программы Baltic Air Policing, запланированной на период с августа по декабрь 2026 года.

Турция собиралась задействовать свои ВВС в аналогичной миссии, но в Румынии и в более поздние сроки — с декабря 2026 по март 2027 года.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на основе ротации истребители стран — членов Альянса базируются на литовской базе Зокняй. В 2014 году вторую часть миссии разместили на авиабазе Эмари в Эстонии, — уточняется в сообщении.

Решение НАТО связано со стремлением укрепить оборону восточного фланга из-за России. На данный момент Анкара, по сведениям агентства, еще не дала официального ответа на запрос Альянса.

Ранее белорусские военные зафиксировали не менее 16 вылетов самолетов НАТО для разведки территории республики в период с 5 по 11 января. В течение 2025 года, как отметили в военном ведомстве, активность авиации Альянса достигала 10–12 вылетов в отдельные дни.

НАТО
Турция
ВВС
сроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ спрогнозировали, как будут меняться условия переговоров для Киева
Фаза Луны сегодня, 13 января: сидим в одиночестве, сохраняем здоровье
«Ждать недолго»: названы возможные сроки групповых пусков «Орешника»
Мозговая атака: что за тайное оружие применили США для захвата Мадуро
«Громкие и голословные»: Запад уличили в игнорировании преступлений Киева
Зеленский поддержал бандитские методы штурмовиков 225-го полка ВСУ
НАТО обратился к Турции с одной просьбой раньше запланированного срока
«Генераторы не выдерживают»: в Киеве массово закрываются супермаркеты
На Западе озвучили главную проблему Зеленского и его союзников
Смерть мамы, возвращение в «Голос», потеря слуха: как живет Максим Фадеев
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 января 2026 года
Приметы 13 января — Васильев вечер: магия старого Нового года и щедровки
В Воронеже после атаки БПЛА насчитали десятки поврежденных домов и машин
Связь с Долиной, драма с Николаевым, «Таганка»: как живет Ирина Апексимова
Силы ПВО сбили 78 украинских «птичек» за три часа
«Нам практически угрожают»: в ГД осудили требование Зеленского по Украине
Посекли, потом добивали: как ВС РФ уничтожили «неуязвимый» F-16
Медведев призвал Трампа поторопиться с «захватом» Гренландии
Роспотребнадзор оценил возможность распространения в РФ вируса с Кубы
SHOT сообщил о взрывах над российским курортным городом
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.