12 января 2026 в 20:39

В Белоруссии сообщили о росте активности разведки НАТО

Минобороны Белоруссии зафиксировало 16 вылетов самолетов НАТО за неделю

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Белорусские военные зафиксировали не менее 16 вылетов самолетов НАТО для разведки территории республики в период с 5 по 11 января, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии. В течение 2025 года, как отметили в военном ведомстве, активность авиации Альянса достигала 10–12 вылетов в отдельные дни.

В период с 5 по 11 января зафиксировано по крайней мере 16 самолето-вылетов разведывательной авиации стран — членов НАТО в отношении Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

Ранее глава Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов сообщил, что за прошедший год на территории страны было пресечено 60 провокаций со стороны Украины. Он отметил, что 20 из них были связаны с залетом беспилотных летательных аппаратов.

До этого глава белорусского Минобороны Виктор Хренин заявил, что ведомство видит беспрецедентную милитаризацию по периметру республики. Он отметил, что в ЕС дислоцируется группировка различных авиационных средств. Речь идет о свыше 2,2 тыс. самолетов.

